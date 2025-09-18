目的地に早く到着するだけでなく、旅すること自体が目的に｜DS N°8（ニュメロユイット）はフランスの高級車として何が違うか？

アウトバーンを飛ばして、速く快適に安全に目的地に着くこと。それがドイツ的な高級車の存在理由だった。しかし速度無制限区間の減少や、近年のCO2排出規制も手伝い、一定以上の長距離を安全に速く移動するだけなら、車より公共交通機関を使う方が話が早いのは、欧州でも概して同じだ。もちろん大陸には公共交通機関がカバーしきれない場所は多々あるものの、必要ツールとしての車ならともかく、高級車が求められる十分条件にはならない。

【画像】優雅で豪華、かつ個性的なDS N°8のインテリアとエクステリア（写真16点）

だからフランス的な高級車は、存在理由からして異なる。DSオートモビルが唱える「Lart du voyage à la française（フランス流の旅行術）」とは、目的地にただ到着するツールではなく、そこに至るまでの旅自体が目的になりうるという感覚だ。だからDSという車の車内空間に身を置くと、移動そのものが特別な体験に変わる。DS 7そしてDS 9に代わるフラッグシップとして登場し、DSとして現段階で最上級の体験価値が込められているという N°8（ニュメロユイット）に、今回はスイスとフランスの国境付近で試乗してきた。

車名のことで少し脇道に逸れるが 、英語読みならナンバーエイト、というのは正解ではない。それならNo.8と綴るだろうし、N°は仏語のnuméroの略だ。ただし慣用的にはn°と小文字なので、映画や小説のタイトルのような固有名詞化の大文字、「特別な8番」という訳だ。

サルーンのようなルーフラインに、高いウエストラインをもつファストバックもしくはSUVクーペである点は、欧州Dセグメントの競合車たちと同様。とはいえ N°8が際立つのは、モダンな彫像のようなエッジと柔らかな面処理、さらにはSUVよりはサルーンに近い端正なフロントマスクやキャビンという、クラシックなデザイン・プロトコルに基づく点だろう。早い話が、週末のキャンプ場よりホテルやレストランの中庭が似合う、そういうスタイリッシュさだ。ボディ外寸は全長4820×全幅1900×全高1580mmで、堂々としたワイドさと伸びやかなプロポーションを誇る。セグメント的にはひとつ上だったDS 9より全長は11cm以上短く、幅は3cm以上スリムで、車高は12cmも上がっており、それでいてホイールベースは2900mmと、5mm伸びている。また前後トレッドは1630／1646mmと僅かに後車軸側がワイドな設定だ。

灯火類の表情、つまりライト・シグネイチャーも一新されたが、ヘッドライトやリアコンビランプの下にLEDが伸びる構成自体はDS 7や9と変わっていない。むしろ空力に有効な整流デバイスの役割を与えられ、Cd値0.24を実現している。またタイヤ＆ホイールは、20インチもしくは21インチ履きで、今回のFWD仕様の試乗車には255/40R21、銘柄はグッドイヤーのイーグルF1が装着されていた。

外観も個性的だが、インテリアは輪をかけて個性的で、一新された独特のDSワールドが広がっている。最初に試乗したのはマリンブルーとホワイトのツートン内装となる「パラス」仕様で、放射状に伸びるグラフィックラインやステッチを多用し、今日の車でありながらアール・デコ様式が未来的になったような、極度に洗練された幾何学的な内装デザインだ。ティンテッドガラスのパノラミックルーフは広いだけでなく、すりガラスに放射線の効果でさらにアール・デコ風、かつ開放的な雰囲気を増す。

加えて注目は、X型のステアリングホイールだ。最初は奇を衒ったように見えたが、10時10分位置なら指を軽くスポークにかけられるし、9時15分位置ではグリップが太くなっていて、じつに握りやすい。このX型のステアリングホイールはヴォワザンなど戦前のフランスの高級車ではおなじみのカタチで、DSがオリジナルのシトロエンDSよりも過去に遡ってまで、フランスの高級車の解釈を野心的に拡張していることを窺わせる。しかもADASや音声認識やマルチファンクションといった今日的な機能コマンドは、黒く目立たせないで配置されながら、じつに押しやすい。

さらにその裏には回生ブレーキのパドルがあり、内燃機関のエンジンブレーキに近いー0.6m/S²、中程度のー1.2m/S²、もっと強めのー1.8m/S²の3段階に設定できる。じつはワンペダルで完全停止にまでもっていけるー2.5m/s²も設定できるが、それはシフトコンソール上の物理ボタンで切り替える。走り方ではなく、走りのロジックを変える時だけはセンターコンソール上ということで、ドライビングモ―ド切替えもシフトゲート隣にある。明快でシンプル、かつミスの起こりにくい操作インターフェイスで、エルゴノミーごと美しいデザインといえるのだ。

ところでN°8は純粋なBEVモデルで、FWDロングレンジ版は97.2kWh容量のNMCバッテリーで343Nm・245ps。0－100㎞/h加速は驚くことなかれ、7.8秒とまったく加速を売りにするBEVではないが、セグメント随一となる最大750kmの航続距離を謳う。今回試乗は叶わなかったAWD仕様は、同じバッテリー容量に509Nm・350psで、0-100km/h 5.4秒だが、WLTC基準の最大航続距離は688km。いずれも最大400Vのシステムで、欧州市場ではカンパニー・フリート需要が見込まれる73.7kWh容量のWLTC最大航続距離550㎞のノーマルレンジ版もあるが、加速スペックを競っては静音マッチョ化する近頃のBEVの傾向に、小気味よく背を向けている。こういうところが「フランス流の旅行術」というか「旅するというアート」の一部でもある。

だがDS N°8の本懐は、ほとんど様式化といっていいほどに高められた静的質感と併せて、その動的質感にある。平たくいって、乗り心地はBEV離れしている。重心が低くても総重量が嵩むBEVにありがちな、絶えず細かな振動と時折ハーシュネスに悩まされる、落ち着きのない足まわりとは程遠い。2.2トン弱のボディが滑らかに、決して平坦でもないジュラ山系の峠道の路面をしっとり掴んでは、駆けていく感触、しかも高・中周波帯のノイズを遮断して心地よい静寂に包まれて移動する感覚はまったく独特で、まさしくマジックカーペット・ライドといえる。路面をカメラで読み取ってはダンパー減衰力を制御するDSアクティブスキャンサスペンションがさらに進化したこと、加えてACCがONの状態で、地形やルートに応じて前もって制御判断を下すDSドライブアシスト2.0が、大きく寄与している。それに登り坂でも、ドライビングモードがエコ設定でも、踏み込めば電気ならではの安定トルクが息の長い加速を見せるし、遅いとか痛痒を感じることは皆無だった。そもそも踏み込むほどにリニアにスムーズに立ち上がるトルクを自在に操れる感覚は、ICEのアナログ感により近いのだ。

よってハンドリングも鈍からず、その気になればけっこうスポーティな操縦をも許容する。車両重量とロングホイールベースからは想像もつかないほど、操舵に対して遅れることなく後車軸が追従してくる。ベクタリング機能は一切ないという自然さに、驚きさえするはずだ。ノーズの動きはクイックではないが、ロール感を伴うニュートラルステアが持続し、早いタイミングでアクセルを開けられるから車速ものってくるという、BEVには珍しく、対話あるいは共犯関係が築けてしまうタイプなのだ。記憶にある似た感覚の車としては、ロールス・ロイスとコンポーネント共有していた1990年代以前のベントレーのサルーンが思い出された。フルサイズでなく2回りほどコンパクトで、BEVでフレンチ・モードという違いはあるが。

かようにN°8は、BEVでありながら古いものと新しいものを、恐ろしく巧みに同居させている。車を走らせて移動することが優雅な行為だった時代の名残りを、ただ静かで豪華で速いだけのBEVに仕立てるでなく、未来的なモードをまとわせ、ある種の軽ささえ漂わせて結像させた。そこがフレンチ高級車ならではの力業なのだ。

文：南陽一浩 写真：DSオートモビル

Words: Kazuhiro NANYO Photography: DS Automobiles