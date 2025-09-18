「史上屈指の高額編成」千賀滉大らメッツとは10月に当たりたくない！？　…

千賀滉大 最新情報

千賀滉大投手が所属するニューヨーク・メッツは、ワイルドカード枠でポストシーズンに進めるかどうかという瀬戸際に立っている。低迷が続いており、ワールドシリーズ制覇を夢見ることさえ許されない状況だ。それでも他球団にとっては、10月に最も当たりたくないチームであると米公式サイト『MLB.com』が報じている。

メッツは6月12日（日本時間13日）までメジャー最高の成績（45勝24敗）を誇り、ナ・リーグ東地区でフィラデルフィア・フィリーズに5.5ゲーム差をつけて首位に立っていた。千賀はナ・リーグトップの防御率をマークし、メッツのチーム防御率も非常に良い数字を残していた。しかし、千賀がハムストリングを痛めて負傷離脱しただけでなく、他の投手陣の成績も急速に悪化。それがチーム全体の不調に繋がり、ナ・リーグ東地区で2位に転落した上にプレーオフ進出も危うい状態となっている。

最近では悪夢の8連敗を経験しており、決して状況は良くない。それにもかかわらず同メディアは「今季これだけ苦しんでいるメッツだが、依然リーグ内では10月に当たりたくないチームとして見られている」と主張した。続けて「一見すると矛盾しているかもしれない。なにしろメッツはナ・リーグ最後のワイルドカード枠に必死にしがみついている状態なのだから。だが、このチームは史上屈指の高額な編成であり、全盛期を迎えたベテランスターや、注目の若手投手陣を擁している」と伝えている。

その根拠として「理由は明快で、もしポストシーズンに進めば、メッツには相手を苦しめる強打者が揃っており、投手陣も短期決戦で力を発揮できるからだ。ホームズやマナイアを短いイニングで起用するプランや、新人エースのノーラン・マクレーンを中4日で回す起用法も有効と見られる。もちろん、まずは10月に進出することが前提だ。しかし、このチームが再び勢いに乗れば脅威となるのは間違いない」と説明した。

