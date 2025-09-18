大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ウィル・スミス捕手の離脱という大きな試練に直面している。ワールドシリーズ連覇に向けてポストシーズン争いを繰り広げているドジャースは、捕手の起用法を再構築する必要に迫られている。米メディア『クラッチポインツ』のヤズミン・エダニョール記者が言及した。

スミスの離脱により、今後の起用はベン・ロートベット捕手とダルトン・ラッシング捕手の2人で分担される予定だという。ロートベットは出場機会こそ限られているものの、守備力と配球面での安定感が評価されており、リズムを重視するドジャースの投手陣にとって、彼の守備力は極めて重要だとされている。

一方のラッシングは、マイナーで打撃面のセンスと強打を発揮してきた有望株だ。まだメジャー経験は浅いものの、今すぐ貢献できる可能性を秘めており、スミスの離脱によって活躍を見せるチャンスが予想以上に早く訪れるかもしれないと期待がかかっている。

注目が集まるドジャースの捕手陣について、エダニョール氏は「今後の道は厳しいものになるだろうが、ドジャースは逆境に耐える陣容を構築している。ロートベットの経験とラッシングの成長のどちらが光るかはわからないが、スミスがフィールドに戻るまで、捕手の起用は注目され続けるだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】