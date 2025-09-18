「先発陣はすでに充実」佐々木朗希、ポストシーズンで出番はあるのか？　…

佐々木朗希 最新情報

60日間の故障者リスト（IL）入りしているロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、たとえ復帰がポストシーズンに間に合ったとしても、出番があるかは微妙なようだ。米メディア『ファンサイデッド』が報じている。

佐々木は右肩のインピンジメント症候群のため離脱した後、傘下3Aオクラホマシティ・コメッツの一員としてマイナーリーグで調整を行っていた。最初は球速低下が見られ、マイナーリーグでも良い結果を残せていなかったが、直近のリハビリ登板では球速が向上している。ドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督も近いうちに同選手が戦列に戻ってくることを示唆しており、まずはリリーフとしてメンバーに加わる可能性も浮上していた。

しかし、同メディアは「ドジャースで戦力になるまでの道のりはまだ険しい。複数の試合で安定して同じレベルの投球を見せ、かつ長いイニングを投げられるかどうかが課題だ」と指摘。さらに「ドジャースの先発陣はすでに充実している。山本由伸、ブレイク・スネル、タイラー・グラスノー、大谷翔平は不可欠な存在で、クレイトン・カーショウやエメット・シーハンも控えている。佐々木がこのメンバーの中で先発を任されることは無い。仮にブルペンに回したとしても、これまで経験のない役割をポストシーズンという最大の舞台でいきなり担わせることをロバーツ監督が決断するだろうか？そこには大きな疑問が残る」と伝えている。

【関連記事】

【了】