大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日、フィラデルフィア・フィリーズに5-6で敗れた。デーブ・ロバーツ監督はこの試合で、アンソニー・バンダ投手をオープナー起用する策を打ったが、采配の効果を疑問視する声もあるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

ロバーツ監督はフィリーズ打線に左打者が多いことを理由に左腕のバンダをオープナー起用した。だが、バンダは1死から左のカイル・シュワーバー外野手に53号ソロを浴びると、後続でこちらも左のブライス・ハーパー内野手に四球を与えたところで降板した。

同メディアは「MLBネットワークのブライアン・ケニー氏はロバーツ監督の決定を批判した」としつつ、「問題は、投球面で優位に立つために力のある投手を置きたいのか——バンダはそうではない——それとも左右打者別の優位性を狙うのか、という点だ。ちなみに、これはシュワーバーやハーパーを犠牲にしているわけではない。だから、私は『ロバーツ監督、なぜ？』と言っているのだ。必要もないのに、なぜ小賢しいことをするのか？」というケニー氏の見解を紹介。

続けて、「ドジャースがハーパーとシュワーバーを擁する打撃陣にバンダを試そうとしていたとしたら、彼は必ずしもその条件を満たしていなかった。彼がこのシリーズで、あるいは今後のポストシーズンで再びこの2人組と対戦するかどうかは、依然として疑問だ」と記している。

