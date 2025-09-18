父親の“現在の妻”に土下座、アイドル的人気の女流棋士にハグ…ドラマ『MISS KING』場面カット公開

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)の場面写真が18日、新たに公開された。
結城香(山口紗弥加)に飛鳥(のん)が土下座
今回初解禁となったのは、“将棋の名門”結城家を演じる森愁斗、山口紗弥加、中村獅童の場面写真。将棋にすべてを捧げ、家族を捨てた天才棋士・結城彰一(中村獅童)が、荘厳なオーラをまとわせながら将棋を指す姿のシーン。彰一の現在の妻で、名門である結城家を守るためなら手段を選ばない、結城香(山口紗弥加)に、飛鳥(のん)が土下座するという緊迫の場面。
そして、飛鳥の異母弟で、天才棋士の父・彰一に対する劣等感に苛まれている“皮肉屋”で“ずる賢い棋士”の龍也(森愁斗)が、母の香と共に何かを見つめる姿や、真剣な表情で父の後ろ姿を見つめる姿が映し出されたカット。さらに、アイドル的人気を誇る女流棋士で婚約者の早見由奈(鳴海唯)を、切なげな表情でギュッとハグする姿も。
【編集部MEMO】
天才棋⼠の⽗のもとに⽣まれた⾶⿃(のん)。⺟と3⼈、仲睦まじい幼少期を送っていたが、ある時⽗は2⼈を捨てて出ていってしまう。⺟と貧しい⽣活を送る⾶⿃だったが、やがて⺟も病で他界し、⾶⿃は孤独の⾝となる。⼀⽅、⾶⿃を⾒捨てた⽗は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。その姿に殺意が芽⽣えた⾶⿃は、復讐⼼に突き動かされ、ある出来事をきっかけに将棋の世界へと⾜を踏み⼊れる。そして「史上初の⼥性棋⼠」を⽬指すことになる。これは、憎しみに囚われるひとりの⼥性が、将棋を通じて⼈⽣を取り戻していく物語。