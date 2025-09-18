藤木直人、役作りの一環で実際に購入したモノとは　ドラマ『MISS KING』

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)に出演する藤木直人が、自身が演じる役どころについて語った。

ドラマ『MISS KING / ミス・キング』場面カット (C)AbemaTV,Inc.

役作りの一環で将棋セットを実際に購入

主人公・国見飛鳥(のん)とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる藤堂成悟役を演じる藤木。脚本を読んだ感想を「読んだ瞬間に『これは面白い!』と本当に思いました。特別な才能を持つ飛鳥という一人の女性の成長物語はシンプルにワクワクしました」と話す。

自身が演じる藤堂については、「すごく面白いキャラクターだと思いました。将棋はチェスと違って相手から取った駒を自分の手駒として使える珍しいゲームですが、藤堂としての人間ドラマに反映されているのも面白かった。その反面、自分が演じる上で藤堂ならではのやさぐれた感じをどのように出すかというプレッシャーもありました」と明かした。

また、役作りの一環で将棋セットを実際に購入したそうで、「藤堂は元棋士ということで、将棋に慣れておかねばと撮影前に買いました。今回のドラマを通して将棋の魅力に触れたことで、自分のファンクラブの企画で世界に一つだけの駒を作るという企画も行いました。木の材質から駒に掘る字体にもこだわって。ドラマ配信前に完成していたらお披露目したいです」と語っていた。