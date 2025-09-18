藤木直人、役作りの一環で実際に購入したモノとは　ドラマ『MISS KING』

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)に出演する藤木直人が、自身が演じる役どころについて語った。
役作りの一環で将棋セットを実際に購入
主人公・国見飛鳥(のん)とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる藤堂成悟役を演じる藤木。脚本を読んだ感想を「読んだ瞬間に『これは面白い!』と本当に思いました。特別な才能を持つ飛鳥という一人の女性の成長物語はシンプルにワクワクしました」と話す。
自身が演じる藤堂については、「すごく面白いキャラクターだと思いました。将棋はチェスと違って相手から取った駒を自分の手駒として使える珍しいゲームですが、藤堂としての人間ドラマに反映されているのも面白かった。その反面、自分が演じる上で藤堂ならではのやさぐれた感じをどのように出すかというプレッシャーもありました」と明かした。
また、役作りの一環で将棋セットを実際に購入したそうで、「藤堂は元棋士ということで、将棋に慣れておかねばと撮影前に買いました。今回のドラマを通して将棋の魅力に触れたことで、自分のファンクラブの企画で世界に一つだけの駒を作るという企画も行いました。木の材質から駒に掘る字体にもこだわって。ドラマ配信前に完成していたらお披露目したいです」と語っていた。
【編集部MEMO】
天才棋⼠の⽗のもとに⽣まれた⾶⿃(のん)。⺟と3⼈、仲睦まじい幼少期を送っていたが、ある時⽗は2⼈を捨てて出ていってしまう。⺟と貧しい⽣活を送る⾶⿃だったが、やがて⺟も病で他界し、⾶⿃は孤独の⾝となる。⼀⽅、⾶⿃を⾒捨てた⽗は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。その姿に殺意が芽⽣えた⾶⿃は、復讐⼼に突き動かされ、ある出来事をきっかけに将棋の世界へと⾜を踏み⼊れる。そして「史上初の⼥性棋⼠」を⽬指すことになる。これは、憎しみに囚われるひとりの⼥性が、将棋を通じて⼈⽣を取り戻していく物語。