バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、チャンピオンズリーグ（CL）初戦を振り返った。17日、欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

CLリーグフェーズ第1節が現地時間17日に行われ、バイエルンはチェルシーと対戦した。20分にミカエル・オリーズの鋭いクロスがトレヴォ・チャロバーのオウンゴールを誘発すると、7分後にはケインが自ら獲得したPKを沈めて2点差に。直後にコール・パーマーに1点を返されたが、63分に相手のミスを拾ったケインが貴重な追加点を挙げ、3－1で勝利を収めた。

チェルシーとの“名門対決”を制し、CL初戦の連勝記録を「22」に伸ばしたバイエルン。ケインはトッテナム時代を含めたCLでの通算得点数を「42」とし、11アシストと合わせて58試合で53ゴールに直接関与したこととなった。データサイト『Squawka』によると、これはかつてマンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリードで活躍したデイヴィッド・ベッカム氏を上回るCLでのイングランド人選手の歴代最多記録だという。

試合後にはUEFAのプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に選出されたケインは「今日は本当に高いレベルでプレーできた。ボールを持っている時は素早く、ボールを持っていな時はインテンシティーが高く、良いプレッシャーをかけることができた。相手は素晴らしい選手を擁する非常にタフなチームだったが、最終的には勝利に値したと思うし、素晴らしいスタートを切ることができた」と充実感を滲ませつつ、次のように言葉を続けた。

「素晴らしい2ゴールだったと思うし、得点するのはいつだって嬉しいものだ。2点目は素晴らしいフィニッシュだったと思っているよ。わずかなスペースを見つけてファーサイドのコースへボールを曲げることができた。体力的にも精神的にもこれまでで最高の状態だ。このチームならチャンスは必ず訪れる。今夜のようにチャンスをモノにし続ける必要がある」

昨シーズンはブンデスリーガを制覇し、悲願のキャリア初タイトルを獲得したケイン。CL優勝に向けて「このような大一番で勝利を収められたのは嬉しい。シーズンを通してこの調子を維持していきたい」と語っている。

【ハイライト動画】バイエルンがチェルシーとの名門対決を制す！