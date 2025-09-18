北海道の南西に浮かぶ離島である奥尻町(おくしりちょう)は、「奥尻ブルー」という呼び名がつくほどの透明で美しい海が有名なまち。豊かな自然から海産資源に恵まれ、ウニやアワビの名産地です。

また地理的特徴として「奇岩」が海に点在。その形の珍妙さから名前がついているものも数多く、その中でも「鍋つる岩」は奥尻島を象徴する奇岩となっています。

今回紹介するのは、奥尻島を取り囲む奇岩群の中の一つ「カブト岩」。兜の形に似ていることから「カブト岩」と名付けられたのだとか!

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になった観光スポットとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、奥尻町の観光スポット「カブト岩」と、奥尻ワインにまつわる返礼品について、詳しく調べてみました!

星や夕日とのコラボレーションを楽しめる! 「カブト岩」について

・奥尻町字湯浜

・アクセス：【車】奥尻港フェリーターミナルより約29分、奥尻空港より約14分

奥尻島を取り囲む奇岩群の中の一つ「カブト岩」。兜の形に似ていることから名付けられたそうです。北海道南西沖地震の影響で一部が崩れ落ち、現在はあまり兜に似ていませんが、形を変えてもなお特徴的な奇岩となっています。

正面から見ると、右上を向いて口を開けている恐竜のように見える「カブト岩」。メインとなる大岩の隣にはまるでその子どものような小岩があり、形も似ているので、親子のように見えるのもかわいらしく魅力的です。

また、「カブト岩」は奥尻島の西海岸沿いに位置しており、西に沈む夕日と共に織りなす絶景を楽しむこともできます。

場合によっては右上にある口のようなくぼみに、夕日が沈む光景を拝めるのだとか! 夜には星と、夕方には夕日と、日中には輝く海とのコラボレーションを楽しむことができる観光スポットです。

自治体からのメッセージ

今回は奥尻島が誇る奇岩群の中から「カブト岩」の紹介です! 非常に特徴的な形をしており、夕日や星空とのコラボレーションを楽しむことができるスポットとなっています。奥尻島を訪れた際はぜひ足を運んでほしいです!

奥尻町のふるさと納税返礼品について

奥尻島には独自のワイナリーがあり、潮風を浴びながら育ったブドウを使って「奥尻ワイン」を製造しています。自慢の「奥尻ワイン」と、そのワインを染み込ませた「カラスミ」を紹介します。

奥尻ワイン「風揺139.4, 42.1, メルロー2022」

・提供事業者：奥尻ワイナリー

・奥尻郡奥尻町字湯浜300番地

・内容量：750ml

・寄附金額：2万1,000円

「ONKYO」が開発した加振動システムにより、醸造期間中にモーツァルトの曲や奥尻の波の音によってタンクを振動させて製造した「風揺(ふうゆ)」です。非常に繊細なライトボディの飲み口で、奥尻ワインならではのミネラル感と余韻の長さが特徴。和食に合う赤ワインをコンセプトに、日本だからこその味わいを目指しているとのこと。

カラスミ(奥尻ワイン風味)

・提供事業者：株式会社叶寿司

・奥尻郡奥尻町字奥尻766

・内容量：約40g

・寄附金額：2万1,000円

しっかりとした魚卵の旨みと奥尻ワインの風味が絶妙に融合した「カラスミ(奥尻ワイン風味)」。豊かな味わいと高い食感を実現した、お酒のお供にピッタリな逸品。軽く炙ってポン酢をかけたり、サラダやパスタのトッピングにしたりするのもおすすめなのだとか。

今回は北海道奥尻町の観光スポット「カブト岩」と、奥尻ワインにまつわる返礼品を紹介しました。特徴的な形が魅力的な奇岩で、海との景色だけでなく、空や夕日、星とのコラボレーションが美しいスポットです。写真映えするのはもちろんのこと、海と奇岩を眺めながらゆったりとした時間を過ごせます。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者