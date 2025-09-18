えなこがバースデーイベントでもらったプレゼントの数がすごい…さらば森田も驚き「エグいね」

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』#12が16日に配信された。

大量のプレゼントに囲まれたえなこの写真に驚きの声

番組では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか?”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」シリーズの「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」最終章を配信。スタジオでは、浅田舞とえなこをゲストに迎えた。

スタジオトークでは、「えなこの誕生日プレゼントがすごい」という話題に。大量のプレゼントに囲まれたえなこの写真に驚きの声が上がる中、えなこは「バースデーイベントに来てくれた方が渡してくれた」と説明した。

また、森田哲矢(さらば青春の光)は「何人来たん?」と質問。これにえなこが「600人ぐらい」と答えると、森田は「エグいね」と驚きの声を上げた。さらに、えなこは「毎年プレゼント開封配信をやってるんですけど、今年は7時間ぐらいかかった」というエピソードを明かしていた。

【編集部MEMO】

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。