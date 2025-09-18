「黄金期の予感」今永昇太らカブス、5年ぶりのプレーオフ進出！　前回以上…

今永昇太 最新情報

今永昇太投手や鈴木誠也外野手が所属するシカゴ・カブスは、17日（日本時間18日）に行われたピッツバーグ・パイレーツ戦で8-4の勝利を収め、5年ぶりのプレーオフ進出を決めた。前回とは違い、優勝候補になり得る戦力を揃えていると、米メディア『クランチスポーツ』が報じている。

カブスにとっては、2020年以来となる快挙だ。コロナ禍に短縮されたシーズンでの出場権獲得だったが、そのプレーオフ経験者で残っているのはイアン・ハップ外野手のみ。その後はジェド・ホイヤー編成本部長のもとで、トレードや補強を重ね、新たな戦力を築き上げた。

同メディアは「マイケル・ブッシュ、ピート・クロウ＝アームストロング、カイル・タッカー、マシュー・ボイド、今永らの加入でチームは本物の優勝候補へと変貌した」と評価している。ポストシーズンへ向けては「2016年のワールドシリーズ制覇後、苦しい時期を過ごしてきたファンにとって、このプレーオフ進出は再建の成功と新たな黄金期の予感をもたらすものだ。残りシーズンでの焦点は、出場権確定から有利な組み合わせ確保へと移っていく。ベテランの経験と若手の勢いを兼ね備えた今のカブスは、10月に大きなインパクトを残す準備が整っている」と伝えた。

