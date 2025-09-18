「インスタでプライベート写真を載せる」浅田舞、絶景をバックにした写真の撮影者は…

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』#12が16日に配信された。

撮影者は妹の浅田真央

番組では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか?”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」シリーズの「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」最終章を配信。スタジオでは、浅田舞とえなこをゲストに迎えた。

浅田は現在打ち込んでいる社交ダンスについて、「日本の大会でワルツとタンゴの部門に出て、1つが3位、 もう1つは4位」と国内大会での成績を明かし、「10月は世界大会」と世界を舞台にチャレンジすることを報告した。

さらに、SNSに投稿する水着姿が反響を呼ぶことについて、「インスタでプライベート写真を載せる」と語った浅田。絶景の中で撮られた水着写真に、MC陣から「誰と行くんですか?」と疑問に浮かぶと、浅田は「妹と一緒に行って撮ってくれる」と、撮影者が妹・浅田真央だと告白。意外な真相にMC陣は「真央が撮ってんの!?」「真央、写真撮るのうまっ!」と驚いていた。

