バイエルンに所属する元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーが、チャンピオンズリーグ（CL）通算100勝目を達成した。17日、ドイツメディア『スカイ』が伝えている。

CL・リーグフェーズ第1節が行われ、バイエルンはホームでチェルシーと対戦した。試合は立ち上がりから一進一退の攻防が続くなか、20分にオウンゴールでバイエルンが先制に成功。27分にはハリー・ケインがPKを沈め、リードを2点に広げる。直後にコール・パーマーのゴールで反撃を許したドイツ王者だったが、63分には再びケインの得点で追加点をゲット。3－1で勝利を収め、CL白星発進を飾った。

チェルシー戦でフル出場したノイアーは、CL通算100勝目を達成。FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／115勝）、FWトーマス・ミュラー（バンクーバー・ホワイトキャップス／110勝）、元GKイケル・カシージャス氏（引退／101勝）に続き、史上4人目の偉業を成し遂げた。また、39歳174日でのCL出場は、バイエルン史上最年長記録を更新する数字となった。

通算100勝目に到達したノイアーは、「素晴らしい数字だと思う。ただ、それ以上にチームと一緒に勝ち取った勝利であることが大事だ。みんなで喜べることが何より嬉しい」とコメント。指揮官を務めるヴァンサン・コンパニ監督も「信じられない」と述べつつ、「彼は私たちにとって最高のお手本だよ。とても謙虚で、多くの選手にとって偉大な模範だ」と称賛を送っている。



