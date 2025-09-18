エールディヴィジ第3節の延期分が17日に行われ、フェイエノールトとフォルトゥナ・シッタートが対戦した。

ここまで4試合を消化したリーグ戦で全勝を記録し、3年ぶりのエールディヴィジ制覇へ好調なスタートを切ったフェイエノールト。なかでも在籍3年目を迎えたFW上田綺世は、今季開幕からすでに4ゴールと力強く攻撃陣を牽引している。ホームにフォルトゥナ・シッタートを迎え撃つ今節も、上田とDF渡辺剛は揃って先発メンバーに名を連ねた。

試合は40分に上田のゴールでフェイエノールトがスコアを動かす。最終ラインでビルドアップを試みるフォルトゥナ・シッタートに対し、フェイエノールトが前線から組織的なプレスを披露。ウサマ・タルガリンがカットしたボールがボックス内に流れると、反応した上田がワンタッチでゴールに決め切る。日本代表ストライカーが今季リーグ戦5点目を挙げ、得点ランキング首位タイに浮上した。

その後、ホームチームは72分に追加点を奪い、守備陣もクリーンシートを達成。2－0でフォルトゥナ・シッタートを下し、開幕5連勝を飾った。なお、上田と渡辺はフル出場を果たしている。今後フェイエノールトは24日にヨーロッパリーグ開幕戦でSCブラガ（ポルトガル）と対戦。エールディヴィジの次節は28日に行われ、アウェイでフローニンゲンと対戦する。

【スコア】

フェイエノールト 2－0 フォルトゥナ・シッタート

【得点者】

1－0 40分 上田綺世（フェイエノールト）

2－0 72分 アイメン・スリティ（フェイエノールト）