チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が17日に行われ、スラヴィア・プラハ（チェコ）とボデ／グリムト（ノルウェー）が対戦した。

昨季のチャンス・リーガ（チェコ1部）で優勝を果たし、今季のCL出場権を獲得したスラヴィア・プラハ。今夏の移籍市場では日本代表DF橋岡大樹が同クラブへと加入しており、この試合はサブスタートとなったものの、途中出場した場合はCLデビューとなる。

そんな一戦は、23分にホームのスラヴィア・プラハがスコアを動かす。味方のフィードからルカシュ・プロヴォドが右サイドを抜け出すと、ゴール前をうかがいながら右足でグラウンダーのクロスを供給。ボールはニアに飛び込んできたトーマス・ホリーを通過し、大外でフリーとなったユスファ・ムボジのもとへ。ダイレクトで合わせて先制点を挙げた。

74分にはプロヴォドのクロスを再びムボジが押し込んで追加点をマーク。さらに、77分に交代で橋岡が登場。日本人史上36人目のCLデビューを飾った。直後の78分には橋岡の懸命なシュートブロックも実らず、ボデ／グリムトが反撃の1点をゲット。90分にはソンドレ・ブランスタッド・フェットが豪快なボレーを叩き込み、スコアはイーブンに戻される。

結局、そのまま試合は2－2で終了し、互いに1ポイントずつを分け合った。次節は今月30日に行われ、スラヴィア・プラハはアウェイでインテル（イタリア）と対戦。ボデ／グリムトはホームでトッテナム・ホットスパー（イングランド）と対戦する。

【スコア】

スラヴィア・プラハ 2－2 ボデ／グリムト

【得点者】

1－0 23分 ユスファ・ムボジ（スラヴィア・プラハ）

2－0 74分 ユスファ・ムボジ（スラヴィア・プラハ）

2－1 78分 ダニエル・バッシ（ボデ／グリムト）

2－2 90分 ソンドレ・ブランスタッド・フェット（ボデ／グリムト）



【動画】スラヴィア・プラハvsボデ／グリムトのハイライト！