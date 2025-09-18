元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で14日に公開された動画に出演。日本ハムの達孝太について語った。

五十嵐亮太氏

「ここまではいい状態で来てるなと思う」

日本ハムの育成方針についてトークする中で、五十嵐氏は「達とかも今年4年目じゃない? 来年になったら同い年の選手が入ってくるっていうので、そこと比較したときに、ちゃんと上になってる、もしくは一緒くらいでやれるようにって話をしてたから」と、達に言及。

また、鶴岡慎也氏が「達とかは本当にプラン通りに進んでるんじゃないですか?」と話すと、五十嵐氏は「進んでるね」とうなずきつつ、「正直、達を獲ったのはすごいいいなと思ったし、うまくいけば伸びると思ったけど、うまくいかない可能性もあるなと思ってたの」と打ち明ける。

その上で、五十嵐氏は「でも、しっかり身体も太くなってきてるし、大きくなってきたから」「どうなっていくのかなと思って見てたけど、しっかり来たね。ここまではいい状態で来てるなと思う」と期待を寄せていた。