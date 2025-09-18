元プロ野球選手で野球解説者の元木大介氏が、YouTubeチャンネル『元木大介チャンネル』で16日に公開された動画に出演。中日・中田翔について語った。
中田翔の巨人移籍時に思ったこと
スタッフから「元木さんはコーチをやられていたときに、(中田選手と)一緒にやられて。一緒にやるまでは、そんなに関わりはなかったんですか?」と聞かれ、元木氏は「日ハム時代、話はよくしてた。でも、ほかのチームの子たちとは連絡を取らなくて、連絡先とかは知らないから。(それでも)球場で会ったら話はするし、日ハムの中で一番(会話を)してたんじゃないかな」と振り返った。
続けて、スタッフが「それはなぜ話をしてたんですか?」と質問すると、元木氏は「清原さんが翔をかわいがってて、身体を鍛えるのにいろいろアドバイスをしたりして。そういうのもあって、いろいろ話をするようになって」と説明。
その上で、元木氏は「で、ジャイアンツに来たときは、別にはじめましてじゃないから。ああいう感じで入ってきたし、翔を守らなきゃいけないなって。(それも)俺の仕事だったと思うし、それでいろいろ話とかをして。すごく素直で面白い子だけどね。何を言っても笑ってくれる」と笑顔で語っていた。
【編集部MEMO】
元木大介氏がMCを務めるイベント『甲子園レジェンドメモリアル』が、9月28日(開場日時18:30 開演日時19:30 終演日時21:00)に東京・めぐろパーシモンホール 大ホールで開催。ゲストには、清原和博氏と野村弘樹氏を迎える。