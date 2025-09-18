元プロ野球選手で野球解説者の元木大介氏が、YouTubeチャンネル『元木大介チャンネル』で16日に公開された動画に出演。中日・中田翔について語った。

中田翔

中田翔の巨人移籍時に思ったこと

スタッフから「元木さんはコーチをやられていたときに、(中田選手と)一緒にやられて。一緒にやるまでは、そんなに関わりはなかったんですか?」と聞かれ、元木氏は「日ハム時代、話はよくしてた。でも、ほかのチームの子たちとは連絡を取らなくて、連絡先とかは知らないから。(それでも)球場で会ったら話はするし、日ハムの中で一番(会話を)してたんじゃないかな」と振り返った。

続けて、スタッフが「それはなぜ話をしてたんですか?」と質問すると、元木氏は「清原さんが翔をかわいがってて、身体を鍛えるのにいろいろアドバイスをしたりして。そういうのもあって、いろいろ話をするようになって」と説明。

その上で、元木氏は「で、ジャイアンツに来たときは、別にはじめましてじゃないから。ああいう感じで入ってきたし、翔を守らなきゃいけないなって。(それも)俺の仕事だったと思うし、それでいろいろ話とかをして。すごく素直で面白い子だけどね。何を言っても笑ってくれる」と笑顔で語っていた。