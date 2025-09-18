レックは9月5日、フェムケアブランド「Femia(フェミア)」から「薬用泡ウォッシュ ローズとフリージアの香り」の販売を開始した。
同商品は、デリケートゾーンにも使える全身用の弱酸性薬用ボディソープ。ワンプッシュで泡が出てくるフォームタイプとなっている。
リラックスタイムを華やかに演出するローズとフリージアの香りを採用した。
価格はオープン。
