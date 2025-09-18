昼間は厳しい暑さが続いているものの、朝晩は涼しい風を感じることもあるこの時期、ちょっとした羽織ものを携帯し始めた人も多いのでは!? そこでおすすめしたいのが、3COINSの「ジャケットホルダー」です。

そろそろ、長袖のカーディガンやジャケットの出番ですよね。しかし、使わない時に腕や鞄にかけて持ち歩いては落としてしまう……、というのがプチストレスに。そんな悩みを解消してくれるのが、このジャケットホルダーです。

使い方は簡単。上部のカラビナを鞄の持ち手などに引っかけたら、バックルを外して上着を留めるだけ。ただそれだけなのに、鞄を揺らしても落ちないんです。また、鞄や上着のサイズに合わせて長さを調整できるのも推しポイント。ベルトの輪を大きく調整すれば、大きなサイズのものや、お子さんの分も一緒に持ち歩けそうです。

もちろん、タオルやカチューシャなどを引っかけてもOK。テーマパークやスポーツ観戦にもぴったりなんです。また、今の季節だけでなく、冬にも活躍すること間違いなし。重いアウターは難しいと思いますが、軽いけどかさばるダウンを引っかけておけるなら、最高では!?

カラーは、「ベージュ」「アイボリー」「ブラック」のほか「ピンク系」と、鞄の色に合わせて選べる4色展開。価格はもちろん330円です!! 気になる方は、3COINSで探してみてくださいね。