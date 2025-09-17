ソフトバンク、大勝で西武を撃破

先発投手：ソフトバンクのＬ・モイネロが5回1失点の好投（2安打4奪三振）で勝利に貢献、西武の武内夏暉は2回11失点で敗戦投手となりました。得点経過：2回表に西武が1点を先制しましたが、2回裏にソフトバンクが7点を奪って逆転。さらに3回裏にも4点を追加し、大量リードを築きました。注目選手：ソフトバンクの栗原陵矢が3打点、3安打と大活躍。周東佑京も2打点、2得点とチームの勝利に大きく貢献しました。牧原大成も2打点を挙げ、強力打線を支えました。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 133 81 49 3 .623 -
2 DeNA 133 65 63 5 .508 15
3 巨人 133 65 65 3 .500 16
4 広島 133 58 70 5 .453 22
5 中日 133 58 73 2 .443 23.5
6 ヤクルト 129 48 75 6 .390 29.5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 130 79 47 4 .627 -
2 日本ハム 132 77 52 3 .597 3.5
3 オリックス 130 65 62 3 .512 14.5
4 楽天 128 62 64 2 .492 17
5 西武 128 57 68 3 .456 21.5
6 ロッテ 130 50 77 3 .394 29.5