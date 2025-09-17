ソフトバンク、大勝で西武を撃破

先発投手：ソフトバンクのＬ・モイネロが5回1失点の好投（2安打4奪三振）で勝利に貢献、西武の武内夏暉は2回11失点で敗戦投手となりました。得点経過：2回表に西武が1点を先制しましたが、2回裏にソフトバンクが7点を奪って逆転。さらに3回裏にも4点を追加し、大量リードを築きました。注目選手：ソフトバンクの栗原陵矢が3打点、3安打と大活躍。周東佑京も2打点、2得点とチームの勝利に大きく貢献しました。牧原大成も2打点を挙げ、強力打線を支えました。

