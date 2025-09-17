ソフトバンク、大勝で西武を撃破
先発投手：ソフトバンクのＬ・モイネロが5回1失点の好投（2安打4奪三振）で勝利に貢献、西武の武内夏暉は2回11失点で敗戦投手となりました。得点経過：2回表に西武が1点を先制しましたが、2回裏にソフトバンクが7点を奪って逆転。さらに3回裏にも4点を追加し、大量リードを築きました。注目選手：ソフトバンクの栗原陵矢が3打点、3安打と大活躍。周東佑京も2打点、2得点とチームの勝利に大きく貢献しました。牧原大成も2打点を挙げ、強力打線を支えました。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|133
|81
|49
|3
|.623
|-
|2
|DeNA
|133
|65
|63
|5
|.508
|15
|3
|巨人
|133
|65
|65
|3
|.500
|16
|4
|広島
|133
|58
|70
|5
|.453
|22
|5
|中日
|133
|58
|73
|2
|.443
|23.5
|6
|ヤクルト
|129
|48
|75
|6
|.390
|29.5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|130
|79
|47
|4
|.627
|-
|2
|日本ハム
|132
|77
|52
|3
|.597
|3.5
|3
|オリックス
|130
|65
|62
|3
|.512
|14.5
|4
|楽天
|128
|62
|64
|2
|.492
|17
|5
|西武
|128
|57
|68
|3
|.456
|21.5
|6
|ロッテ
|130
|50
|77
|3
|.394
|29.5