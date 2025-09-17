楽天、接戦を制し日本ハムに勝利

先発投手：楽天の内星龍は7回1失点（6安打4奪三振）の好投で勝利投手。日本ハムの伊藤大海は7回2失点と粘りの投球を見せるも敗戦投手となった。得点経過：2回表：日本ハムが1点を先制。3回裏：楽天が1点を返し同点に追いつく。4回裏：楽天が勝ち越し点を奪う。注目選手：楽天のF・レイエスが1本塁打を放ち、チームの勝利に貢献した。

