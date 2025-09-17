阪神、広島に快勝

先発投手：阪神の村上頌樹が6回1失点（5安打8奪三振）の好投で勝利投手。広島の床田寛樹は6回2失点で敗戦投手となりました。得点経過：3回表に阪神が1点を先制すると、3回裏に広島が同点に追いつきました。しかし、6回表に阪神が3点を追加し、リードを広げました。注目選手：阪神の森下翔太が2打点、4安打、2得点と大活躍。近本光司も2得点を挙げ、勝利に貢献しました。

