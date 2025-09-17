阪神、広島に快勝

先発投手：阪神の村上頌樹が6回1失点（5安打8奪三振）の好投で勝利投手。広島の床田寛樹は6回2失点で敗戦投手となりました。得点経過：3回表に阪神が1点を先制すると、3回裏に広島が同点に追いつきました。しかし、6回表に阪神が3点を追加し、リードを広げました。注目選手：阪神の森下翔太が2打点、4安打、2得点と大活躍。近本光司も2得点を挙げ、勝利に貢献しました。

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 133 81 49 3 .623 -
2 DeNA 133 65 63 5 .508 15
3 巨人 133 65 65 3 .500 16
4 広島 133 58 70 5 .453 22
5 中日 133 58 73 2 .443 23.5
6 ヤクルト 129 48 75 6 .390 29.5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 130 79 47 4 .627 -
2 日本ハム 132 77 52 3 .597 3.5
3 オリックス 130 65 62 3 .512 14.5
4 楽天 128 62 64 2 .492 17
5 西武 128 57 68 3 .456 21.5
6 ロッテ 130 50 77 3 .394 29.5