巨人がヤクルトに逆転勝ち

先発投手：巨人は戸郷翔征が6回2失点の好投（4安打5奪三振）、ヤクルトの奥川恭伸は4回1/3回4失点で敗戦投手。得点経過：1回裏：ヤクルトが2点を先制。2回表：巨人が2点を奪い同点に追いつく。3回表：巨人が1点を追加し逆転に成功。注目選手：巨人のＪ・オスナが2打点の活躍、リチャードが1本塁打、2打点の活躍を見せた。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 133 81 49 3 .623 -
2 DeNA 133 65 63 5 .508 15
3 巨人 133 65 65 3 .500 16
4 広島 133 58 70 5 .453 22
5 中日 133 58 73 2 .443 23.5
6 ヤクルト 129 48 75 6 .390 29.5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 130 79 47 4 .627 -
2 日本ハム 132 77 52 3 .597 3.5
3 オリックス 130 65 62 3 .512 14.5
4 楽天 128 62 64 2 .492 17
5 西武 128 57 68 3 .456 21.5
6 ロッテ 130 50 77 3 .394 29.5