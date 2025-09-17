巨人がヤクルトに逆転勝ち
先発投手：巨人は戸郷翔征が6回2失点の好投（4安打5奪三振）、ヤクルトの奥川恭伸は4回1/3回4失点で敗戦投手。得点経過：1回裏：ヤクルトが2点を先制。2回表：巨人が2点を奪い同点に追いつく。3回表：巨人が1点を追加し逆転に成功。注目選手：巨人のＪ・オスナが2打点の活躍、リチャードが1本塁打、2打点の活躍を見せた。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|133
|81
|49
|3
|.623
|-
|2
|DeNA
|133
|65
|63
|5
|.508
|15
|3
|巨人
|133
|65
|65
|3
|.500
|16
|4
|広島
|133
|58
|70
|5
|.453
|22
|5
|中日
|133
|58
|73
|2
|.443
|23.5
|6
|ヤクルト
|129
|48
|75
|6
|.390
|29.5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|130
|79
|47
|4
|.627
|-
|2
|日本ハム
|132
|77
|52
|3
|.597
|3.5
|3
|オリックス
|130
|65
|62
|3
|.512
|14.5
|4
|楽天
|128
|62
|64
|2
|.492
|17
|5
|西武
|128
|57
|68
|3
|.456
|21.5
|6
|ロッテ
|130
|50
|77
|3
|.394
|29.5