大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間9日～11日にかけ、コロラド・ロッキーズをスイープした。1戦目はタイラー・グラスノー投手が快投を見せたが、本人はバッテリーを組んだベン・ロートベット捕手のおかげだと絶賛しているという。米メディア『エッセンシャリースポーツ』が報じた。

同戦のグラスノーは2回にノーヒットで1点を先制されたが、それ以外は7回まで1安打も許さないまま降板。7回1失点、被安打0、四球2、11奪三振で今季2勝目を挙げた。

同メディアは「火曜日のロートベットの活躍は目を見張るものだった。この日先発のグラスノーは、デーブ・ロバーツ監督がロートベットをラインナップに組み込んだことを喜んだ。それは彼にとって完璧な結果だった」としつつ、「初回に投球の指示やセットアップをいくつか交わし、試合が進むにつれて本当に良い流れに乗れた。終始意思疎通が完璧だった。彼は本当に素晴らしかった。僕のフォーシームは試合中ずっとダメだったけど、彼は見事に僕をストライクゾーンに戻してくれた」というグラスノーのコメントを紹介。

続けて、「ドジャースがトレード期限までにロートベットを獲得した際、彼は単なる緊急時の控え要員に過ぎないはずだった。だが、わずか数週間後、彼は最重要戦力の一人として確固たる地位を築き、監督やチームメイトから称賛を浴びている」と記している。

【関連記事】

【了】