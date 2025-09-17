大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ナ・リーグ西地区の優勝に向けて、厳しいスケジュールをこなしている。15日（日本時間16日）には、好調のフィラデルフィア・フィリーズ戦に臨んだが、延長の末に敗れてしまった。米メディア『トゥルー・ブルー・LA』のエステバオ・マクシモ記者が言及した。

デーブ・ロバーツ監督はこの日、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手とブライス・ハーパー内野手との対戦に向けて、エメ・シーハン投手ではなく、アンソニー・バンダ投手を先発登板させた。しかし、バンダはシュワーバーに本塁打を浴び、ハーパーに四球を与える結果となった。

シュワーバーとハーパーは手強い打者だが、彼らはどの投手にとっても強敵だ。さらに、シーハンは最近好調であることに加え、今季2試合しか先発登板していないシーハンは、初回途中から登板することに慣れているとは到底言えない。

この日のロバーツ監督の戦術についてマクシモ氏は「ロバーツ監督の投手起用が奇妙だったのは、シーハンの最近のパフォーマンスから、危険な打者との対戦について過度に慎重になる理由がほとんど見られなかったことだ」と言及した。

