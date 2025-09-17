乃木坂46賀喜遥香「真夏の全国ツアー2025」香川公演終わりにメンバーと行った“ご飯会”を振り返る「席順をくじ引きで決めて…」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。9月11日（木）の放送では、8月9日（土）に開催された「真夏の全国ツアー2025」福岡公演1日目に参加した生徒（リスナー）と電話をつないで、いろいろお話を聞いていきました。＜リスナーからのメッセージ＞「『真夏の全国ツアー』お疲れさまでした！ 私は福岡公演の1日目に参加しました。遥香先生がとてもかわいくて癒やされました！ そんな、とってもかわいい遥香先生に質問なのですが、全国ツアーで各地を回ったなかで、メンバーとのエピソードがあれば教えてほしいです！」（佐賀県 19歳）賀喜：「真夏の全国ツアー2025」全公演が無事に終了しました～！ そのなかで、リスナーちゃんは福岡公演の1日目に来てくれたみたいで、ありがとうございます！ すべて終わったから、何でもお話できるので（笑）！ メンバーとのエピソードもそうですし、リスナーちゃんからもライブの感想を聞けたらなと思います。ということで、もしも～し！リスナー：もしも～し！賀喜：乃木坂46の賀喜遥香です。まずはメッセージありがとう！リスナー：いえいえ、もう大好きです♡賀喜：うれしい～（笑）！ いろいろお話をできたらなって思うんですけど、福岡公演には誰と参加しましたか？ それとも1人？リスナー：母と2人で参加しました！賀喜：え!? お母さんは（ライブまで）ついてきてくれた感じ？リスナー：いえ、母も乃木坂46が好きだし、母も私もかっきーが大好きです。賀喜：えぇ!? うれしい～（拍手）！ だから一緒に来てくれたってこと？リスナー：そうです！賀喜：ありがとう！ いつからそんな……私のことを好きになってくれたの(笑)？リスナー：2018年に「シンクロニシティ」がリリースされたときから好きになって。2019年の「真夏の全国ツアー」福岡公演に参加して、そこで、加入したてのかっきーを見ていました（笑）。賀喜：いたいた！ 緊張しすぎて覚えていないけど(笑)。リスナー：そのときに好きになりました！賀喜：そうなの～？ うれしい！ ライブは楽しめた？リスナー：めちゃめちゃ楽しかったです！賀喜：何の曲が一番印象的だった？リスナー：もう全部好きなんですけど……。賀喜：“特にここが良かった！”みたいな。リスナー：やっぱり「好きというのはロックだぜ！」のかっきーが本当にかわいくて、タオルもめちゃめちゃぶん回しました！賀喜：うれしい（笑）！ 私（曲中におこなっている）コール＆レスポンスで福岡1日目ってなんて言ったっけ……たしか「みーきゅんきゅん♡」って言った気がする。リスナー：言ってました！賀喜：こういうお話ができるのもうれしい～。リスナー：私もうれしいです！賀喜：そうだ、あとメンバーとのエピソードだね！リスナー：はい！賀喜：香川県が地方公演ラストの場所だったんだけど、ライブが終わった後に時間があったから「みんなでご飯会をしましょう！」となって、みんなで香川のおいしい物を食べに行こうってなったの。そのときの席順をくじ引きで決めたんだけど、私が一番角の席になって、その右隣に愛宕心響（あたご・ここね）ちゃん、私の前が菅原咲月（すがわら・さつき）ちゃん、そして、右斜めが筒井（つつい）あやめちゃんでした！それで、その前の日に私が「ほんとにあった怖い話 夏の特別編2025」（フジテレビ系）を観ていて、トラウマになるくらい怖かった回を全員にしゃべって、全員を怖がらせてた（笑）！リスナー：フフフ（笑）。賀喜：「顔の道」っていうタイトルで、ちっちゃいときに観た回がリバイバルで放送されていたんだけど、それがすごく怖かったから、よかったら観てみて。でも、怖いのは苦手？リスナー：苦手ですけど……でも、かっきーが観ているなら私も観ます。賀喜：めっちゃ怖いから（笑）。その話をしていたっていうエピソードかな？リスナー：かわいい（笑）。賀喜：いっぱい話せてうれしかった！リスナー：私もうれしかったです！賀喜：また話そう～！ ありがとう～!!リスナー：ありがとうございます！ バイバ～イ。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info