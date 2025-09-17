FC岐阜は17日、2023シーズン限りで現役を引退した元日本代表MF柏木陽介氏の引退試合を開催することを発表した。

サンフレッチェ広島ユースで育ち、2006年に広島でプロキャリアをスタートさせた柏木氏は、2008年に10番を託されることに。それでも2010年に浦和レッズへと移籍すると、2012年には広島時代の恩師であるミハイロ・ペトロヴィッチ氏が新監督に就任。チームの中心としてプレーを続けた。

浦和ではJ1のステージ優勝や、YBCルヴァンカップ、天皇杯、AFCチャンピオンズリーグで優勝を経験。しかし、コロナ禍の2021年には度重なる規律違反により、厳重注意と罰金、トレーニングへの参加禁止処分を受けるなどし退団。岐阜に完全移籍すると、2023シーズンをもって現役を引退していた。

また、日本代表としても11試合に出場し、2011年のアジアカップ優勝メンバーの1人。岡田武監督、アルベルト・ザッケローニ監督、ヴァイッド・ハリルホジッチ監督の下でもプレーしていた。

引退試合は『柏木陽介引退試合「仲間に感謝、岐阜から未来を」』として、12月21日(日) の14時から岐阜メモリアルセンター 長良川競技場で開催。対戦相手や出場メンバーなどは現時点では発表されていないが、柏木氏は岐阜の公式サイトを通じてコメントしている。

「12月21日に引退試合を開催させていただくことになりました。FC岐阜をはじめ、多くの方々にご協力いただき、こうして実現できることを心から感謝しています。サンフレッチェ広島、浦和レッズ、FC岐阜と、J1からJ3まで全てのカテゴリーを経験し、僕のサッカー人生は、たくさんの人の愛で、溢れていました。僕に出会ってくれた全ての人に感謝しています。そんな想いを、大好きな岐阜で、仲間とともに届けたいと思います」

「スタジアムに来てくださる皆さんが笑顔になれるよう、しっかり準備を進めています。みなさんにお会いできるのを楽しみにしています。一緒に岐阜を盛り上げましょう」