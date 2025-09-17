日向坂46藤嶌果歩“地元・北海道”でのMV撮影に感激！「ライブで来る機会もあまりなくて…」

◆新曲MVのロケ地は北海道！
髙橋：9月17日（水）リリースの15枚目シングル「お願いバッハ！」のミュージックビデオ（以下：MV）が公開されました～！
藤嶌：やったー！
髙橋：今回のMVは、かほりんの地元・北海道で撮影しました！
藤嶌：そうなんです～！ ようこそ北海道へ!!
髙橋：おじゃましました～。北海道でMVを撮ることが決まったときはどうだった？
藤嶌：もうビックリして！ まさか北海道で撮れるなんて思ってなかったので。
髙橋：あまりMVで遠征することもないよね。
藤嶌：そうなんです。北海道が初めてのメンバーも結構いたんじゃないかなって思いますし、坂道アイドルが北海道に行く機会って少ないんですよ。日向坂46もライブで行く機会があまりなかったり、乃木坂46さんは北海道で公演されたことがあったりするんですけど。
髙橋：そっかぁ。
藤嶌：でも、欅坂46さんの「世界には愛しかない」のMV撮影が北海道で、当時の私は“欅坂46さんが北海道に来ていたんだ！”ってすごくうれしかったから、日向坂46が北海道に来たことを当時の私みたいに喜んでいる子もきっといると思うので、北海道で撮影できてうれしかったですし、「日向坂46も北海道に来るよ！」って当時の私に伝えてあげたいです（笑）。
髙橋：エモい！ うれしいね～。家族には言ったの？
藤嶌：言いました。でも、当日に「実は今、北海道います」って（笑）。
髙橋：当日（笑）!? そうなんだ。
藤嶌：（撮影期間に）実家に帰らなかったので。でも、いつも報告しないんですよ。
髙橋：意外！ めっちゃ偏見だけど、逐一報告してそう（笑）。家族とは、あまり連絡しない？
藤嶌：そうですね。たぶん……反抗期なのかもしれない（笑）。
髙橋：待って、私も（笑）！
藤嶌：えぇ（笑）!? 定期的に親からの連絡を返せない時期が来るんですよね。
髙橋：あぁ、分かる～。
藤嶌：でも、食べた物とか報告しちゃう時期とか、いろんなフェーズがあって。
髙橋：なるほど。
藤嶌：そうなんです。だから、シンプルに思春期の女の子なのかもしれません（笑）。
髙橋：まだ10代だからね（笑）。
＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）
放送日時：毎週金曜 11:30～11:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/
番組公式X：@hot_hitoiki46