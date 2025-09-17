レアル・マドリードは17日、イングランド代表DFトレント・アレクサンダー・アーノルドの負傷状況を報告した。

クラブのメディカルサービスの診断によると、アレクサンダー・アーノルドは左ハムストリングの筋損傷とのこと。詳細については発表されていないが、スペイン紙『マルカ』によれば、6～8週間の離脱となる見込みだという。

リヴァプールから今シーズン加入したアーノルドは、開幕を迎えたチャンピオンズリーグの初戦のマルセイユ戦に先発出場。レアル・マドリードでのCLデビュー戦となったアーノルドだったが、開始4分に足を痛めて座り込み、交代となっていた。

アーノルド本人はインスタグラムを通じ「できるだけ早く復帰する。これまでよりも強くなって。マドリディスタの皆さん、またすぐにお会いしましょう」とコメントしている。

アーノルドは、クラブワールドカップからチームに合流しており5試合に出場。ラ・リーガでは開幕から4試合に出場しており、ここまで全試合に出場していたが、ダニエル・カルバハルと交互に出場していた。なお、カルバハルはアーノルドとの交代で出場したものの、この試合の72分に退場処分を受けており、数試合の出場停止が見込まれる状況。リーグ戦はともかく、CLでは右サイドバックの本職がいきなり不在となってしまった。

なお、レアル・マドリードは、第2節でカイラト・アルマティ、第3節でユヴェントスと対戦。アーノルドの古巣リヴァプールとは11月4日の第4節で対戦予定となっており、復帰できるか非常に微妙なところとなっている。

【動画】レアルがマルセイユ相手に逆転勝ち！