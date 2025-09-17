荻原次晴「最近、熊のニュースを聞くたびに…」ソロ登山で思うこと、登山の醍醐味とは？

プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY」（毎週土曜 15:00～15:25）。9月13日（土）、9月20日（土）の放送ゲストは、スキーノルディック複合元日本代表でスポーツコメンテーターの荻原次晴（おぎわら・つぎはる）さんです。この記事では、9月13日の模様をお届けします。

◆荻原次晴、趣味・登山の醍醐味とは？

丸山：最近、ゴルフは？

荻原：行ってますよ。

丸山：（顔が）焼けてるもんね（笑）。

荻原：そう、ゴルフ焼け（苦笑）。バレちゃう？ でもね、ここのところすごく暑かったから、ちょっと行く頻度が落ちたけど、2週に1回ぐらいはコース回って。

丸山：じゃあ、まあまあいいペースだね。月2ぐらい？

荻原：そうですね。

丸山：（酷暑が落ち着いて）これからシーズンになってきたら、もうちょっとね。

荻原：月3～4回ぐらいに。

丸山：でも忙しいから月に4回が限界ぐらい？

荻原：うん、そうね。毎週となるとちょっと厳しいかな。僕は登山もやるから。

丸山：あっ、そうか。

荻原：週末は山も行きたいんで。

丸山：山男なんですね。気をつけてよ、今は熊が出るから。危ないからね。

荻原：本当そうなの。基本的に僕、次晴登山部といって山好きの仲間と大人数で行くんだけど、たまにプライベートでソロで行くこともあるんだけど、最近、熊のニュースを聞くたびに、“ちょっと1人で（登山するのは）怖いな”って思う。

丸山：そうでしょ？ で、普段はどのぐらいの高さを登ってるの？

荻原：3,000m近くの山とか。

丸山：え～っ！ 3,000!? （気圧の低下で）“キーン！”ってなるでしょ？

荻原：いや、そうでもないよ。もう高いところ慣れてるから。

丸山：上に行ったら寒いでしょ？

荻原：ここまで都会が暑いと、（山の）上もやっぱり例年から比べるとちょっと汗ばむなって感じ。

丸山：えっ!?

荻原：やっぱり山も暑いよ、最近。

丸山：だって3,000mといったら、富士山よりちょっと低いわけだから。

荻原：雲がかかって気温が下がっているときはちょっと肌寒いから、さらに山小屋に泊るようなときは薄手のダウンなんか持って行くけど、これだけ暑い日が続くと……登山道も暑い！

丸山：体力あるね、まだ。

荻原：頑張らないと（笑）。

丸山：すごいな。登山できる人が一番すごいと思う。“何で登るの？”って。

荻原：本当だね（笑）。

丸山：ちょっと教えてほしいんだけど、（登山の）気持ち良さは何？

荻原：何だろうね？ まず、山頂という目指すところがあるから行けるってことだよね。あとは、やっぱり山小屋でのビールとか、下山の後の温泉と生ビールとか。

丸山：山小屋の途中で泊るのも好きなんだね。

荻原：そう。

丸山：だって、（泊る山小屋って）そんなに待遇のいい施設じゃないでしょ？

荻原：全然。だって、トイレだって水洗じゃないし。

丸山：でしょう？ それでもそこに行ってビールとなるとおいしいわけ？

荻原：いやぁ……シャワーも浴びられないんだけどね（苦笑）。

丸山：そうでしょ？ だって、それに危険じゃん。結構、登山で行方不明になっちゃったり、いろいろあるじゃない？ 本当に気をつけてよ。僕はちょっとやる自信がないな～。

次回9月20日（土）のゲストは、スキーノルディック複合元日本代表でスポーツコメンテーターの荻原次晴（おぎわら・つぎはる）さんです。

「AuDee（オーディー）」では、時間の都合上カットしたトーク部分も盛り込んだ「ディレクターズカット版」がアップされています。音声は「AuDee（オーディー）」アプリで聴くことができますので、ぜひそちらもチェックしてください。

----------------------------------------------------

＜番組概要＞

番組名：ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY

放送日時：毎週土曜 15:00～15:25

パーソナリティ：丸山茂樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/moving/

番組公式X：@Moving_TFM