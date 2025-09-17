大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ポストシーズンに向けて多くの負傷者が復帰に向けて調整している。佐々木朗希投手も復帰を目指す選手の1人であり、復帰時期と起用法に注目が集まっている。米メディア『ドジャース・ネイション』のゲイブ・スモールソン記者が言及した。

佐々木は5月に肩のインピンジメントで離脱し、リハビリを続けてきたが、現在はマイナーでのリハビリ登板を重ねている。当初の数試合こそ不安定だったものの、直近では球速が大幅に向上し、制球力も改善傾向にあるため、復帰は目前と見られている。

ただし、現在のドジャース先発陣が好調を維持していることもあり、佐々木がすぐに先発ローテーションに戻れる保証はない。デーブ・ロバーツ監督も「いつになるか、どのような役割になるかわからない。しかし、今季終了までに朗希が戻ってくることを期待している」と慎重な姿勢を見せた。

注目の集まる佐々木についてスモールソン氏は「慣れていないブルペン陣として復帰する見方もあるが、彼には一貫性が必要だ。ロバーツ監督は、それを実現するには飛び込む勇気が必要かもしれないことにも触れている」と言及した。

