俳優の窪塚洋介が17日、都内で行われた「バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント」に登場した。

窪塚洋介

この日は、ムートンのコートに黒を基調としたシャツ、アクセサリーという装いで登場した窪塚。ファッションのポイントは「やっぱりこのムートンのコート」とし、「品質は極上のアイテムだけど、ちょっとアクセサリーで悪っぽさも(出した)……」と説明。続けて「でも、悪っぽさ、俺は出ないんですけね。真面目に生きてきたのが出ちゃってると思う」と冗談めかして語り、場を和ませた。

イベントは、東京・銀座の「バーニーズ ニューヨーク銀座本店」のリニューアルを記念して開催。ギフトコーナーの話になった際、MCから息子で俳優の窪塚愛流の誕生日が10月3日であることに触れられると、「なんでそんなこと知っているの? もしかして情報機関の……」とおどける場面も。さらに「僕自身が欲しいアイテムが今日ここまでに100個ぐらいあったので、息子に贈るぐらいなら自分に買おうかな、というぐらい。ネクタイ、アクセサリーもそうだし、下着まで、欲しいものがたくさんありました」と語った。

また、窪塚は、愛流との洋服の“シェア”についても回顧。「今、別に住んでいるんですけど、一緒に住んでいたころは、(愛流が)僕の服を着てどっかに行って、新幹線の中で下に座り込んで汚して帰ってきたりとか、よくあった。シェアはしていました」と明かしていた。

イベントには山田優、朝比奈彩、栁俊太郎、笠松将、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政と嶋佐和也、梅宮アンナと世継恭規夫妻、アンミカも出席した。