今日の運勢は？ 9月18日（木）12星座占いランキング！ 第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月18日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月18日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！あなたの星座は何位……？今日は素直な態度が恋を進めるカギになります。難しい言葉や計算された行動はいりません。たとえ短い言葉でも、心からの「ありがとう」や「嬉しい」が相手の心を温めます。肩の力を抜いた自然体の表現が、相手との関係を深めていくでしょう。懐かしい趣味や遊びに触れると心が温まります。かつて夢中になったことへの気持ちををもう一度取り戻すことで、忘れていた自分と再会できるでしょう。その時間が、これからの挑戦を楽しむ力となります。停滞していた案件に動きが出てきそうです。効率よりも誠実さを大切にすると成果が高まります。焦らず、相手の理解を得ながら進める姿勢が信頼につながります。今日のあなたは、周囲の流れを整える調整役として光るでしょう。今日は誰かの話をじっくり聞くことが絆を深めるきっかけになります。自分が話すよりも、相手の言葉を受け止める姿勢が安心感を与えます。共感しようとする気持ちが伝わることで、信頼が自然と育っていくでしょう。過去の恋を思い出すことで新しい気づきが得られそうです。後悔ではなく成長の証として振り返ると、今のあなたの魅力がより鮮明になります。これからの出会いを穏やかで誠実なものに導いてくれるでしょう。人に相談することで流れが開ける日です。自分１人ひとりで抱え込むと視野が狭くなりますが、誰かに話すだけで意外な解決策が見えてきます。協力を求める姿勢が評価され、あなたの立場をより確かなものにするでしょう。体を動かすことが心を整えてくれる日です。激しい運動は必要ありません。軽い散歩やストレッチで十分に効果があります。体の循環が良くなると気持ちも明るくなり、自然と行動力が湧いてきます。人のためにお金を使うことが、運の使うお金が巡りを良くします。ちょっとした贈り物やおごりでも、心の交流が生まれます。見返りを期待しない支出が、のちに思わぬ形で返ってくるでしょう。お金は流すことで信頼や縁を引き寄せます。今日は無理に取り繕うより、弱さを見せることで人との距離が縮まります。正直に「助けてほしい」と伝えることで、相手の優しさを引き出せます。完璧さより人間らしさが信頼を生み、関係を長く続ける力になります。出費に慎重さが求められる日です。大きな買い物は避け、小さな楽しみにお金を使うと満足感が高まります。やみくもに節約しようとするのではなく、節約お金を使う際には、というより「自分にとって本当に価値があるか」で判断してください。その目線が未来の安定につながります。今日は体の声を聞くことが大切です。少しでも疲れを感じたら無理せず休むことで、逆に集中力が増します。栄養や睡眠を軽視しないでください。自分を大切に扱うことが、明日への力強い準備になります。心を軽くしたいなら、新しい体験に手を伸ばしてみてください。難しく考えず、気になることを少し試すだけで十分です。小さな挑戦が日常の彩りを増やし、未来の楽しみを広げる種になります。頭を空っぽにして本能の声を聞けるようになると、理性では気づけなかったアンサーに気づける。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。