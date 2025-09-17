ビジャレアルに所属するガーナ代表MFトーマス・パルティは、強姦と性的暴行の容疑について無罪を主張しているようだ。17日、『BBC』や『スカイスポーツ』など複数のイギリスメディアが伝えている。

強姦5件および性的暴行1件の容疑でロンドン警視庁がから起訴されているトーマス。合計6件の事件はアーセナル在籍期間中の2021年から2022年にかけて発生したとされており、被害者は3名にのぼっている。先月5日にはウェストミンスター治安判事裁判所に出廷し、15分程度の審問を経て、条件付きでの保釈が認められていた。

報道によると、トーマスは現地時間17日水曜日にサザーク刑事裁判所に出廷し、起訴されている5件の強姦と1件の性的暴行について無罪を主張したとのこと。裁判は2026年11月2日に開始される予定で、事件に関係する3人の女性との接触禁止ならびに恒久的な住所変更や海外渡航の際の警察への届け出を条件に再び釈放が許可されたようだ。

なお、審理の最後にクリストファー・ヘヒル判事はトーマスに対して裁判の日程を伝えた上で「刑事裁判所には膨大な量の案件が積み重なっており、裁判が開始されるまでには長い時間がかかります。保釈されているということは事実上、裁判を待つ刑務所の人々の列の後ろに座っているようなものです」と言葉をかけたと報じられている。

トーマスは1993年6月13日生まれの現在32歳。アトレティコ・マドリードで頭角を表すと、2020年夏にはアーセナルへ活躍の場を移し、アンカーの主軸として公式戦通算167試合出場9ゴール7アシストという成績を残した。契約満了に伴い6月末でアーセナルを退団すると、ビジャレアルにフリー加入。今シーズンはここまで公式戦5試合に出場している。