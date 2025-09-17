大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間17日、フィラデルフィア・フィリーズと戦い6-9で敗れた。先発の大谷が降板した6回が勝負の分かれ目となったが、デーブ・ロバーツ監督にとっては苦渋の決断だったかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同戦は大谷が5回までノーヒットノーランの快投を見せていたが、首脳陣はこの回限りで大谷を降板させ、6回はジャスティン・ロブレスキを起用。ところが、そのロブレスキが5点を奪われKOされると、後を受けたエドガルド・エンリケス投手もソロ本塁打を浴び一挙6失点。その後、8回に何とか2点ビハインドを追いついたが、9回に3点を奪われ敗戦となった。

同メディアは「なぜロバーツ監督は大谷をノーヒットノーランから降板させたのか？チームは大谷を慎重に扱っている。彼は投打両方でプレーし、メジャーで誰よりも大きな負担を負っているからだ。チームは10月の深みまで進む夢を抱いており、その実現には健康な大谷の存在が不可欠だ。ドジャースは投手としての大谷選手を高く評価しているが、打者としての彼も必要としている」と言及。

一方、「しかしながら、大谷がノーヒットノーランを継続していたとしても9回まで投げ切ることはなかっただろうが、彼の圧倒的な投球内容を考えると、少なくとも6回は投げさせるべきだった。特にブルペンの状態を考慮すればなおさらだ」と指摘している。

