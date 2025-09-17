JGTC栄光の61号車に捧ぐオマージュ｜マクラーレン、日本限定モデル「750S JC96」を発表

マクラーレンが日本市場に捧げる特別な贈り物として、新たな限定モデル「McLaren 750S JC96」が発表された。これはブランド初となる日本限定モデルであり、その台数はわずか61台に限られる。名を冠する”96”は、1996年の全日本GT選手権（JGTC）でドライバーズチャンピオンを獲得したMcLaren F1 GTR、カーナンバー61号車へのオマージュに由来する。ジョン・ニールセンとデビッド・ブラバムの名コンビが駆ったマシンである。

【画像】モータースポーツの金字塔にインスパイアされた日本限定モデル 「McLaren 750S JC96」（写真14点）

750S JC96は、MSOによるハイ・ダウンフォース・キット（HDK）を標準装備する点で特別な存在だ。とりわけSpider仕様においてHDKが採用されるのは世界初であり、その空力性能はベースモデル比でダウンフォースを10％増大させる。拡大されたデュアル・エレメント・スプリッターを持つ改良型フロントバンパーや、一体型エンドプレートを備えたアクティブ・リアスポイラー、ルーバード・アンダーウィング・パネルなど、一連のコンポーネントが調和して働き、サーキットでのパフォーマンスを高めている。

外観において最も目を引くのは、新たに採用されたデルタ15スポーク・ウルトラ・ライトウェイト鍛造ホイールである。JGTCおよびル・マン24時間レースに参戦したF1 GTRのホイールデザインを受け継ぎ、さらに赤いマクラーレンロゴがあしらわれたF1ゴールドのブレーキキャリパーと組み合わされる。中央出しのステンレススチール製スポーツエグゾーストにはナチュラルチタン仕上げが施され、往年のGTRを思わせる存在感を放つ。ボディにはロケット・ピンクとターマック・グレーを組み合わせた象徴的な「タイガー・ストライプ」リバリーの意匠が受け継がれており、フロントスプリッターやリアウイングのエンドプレート、ドアミラー・ケーシングに専用ペイントが施される。メンフィスレッド、チタニアムシルバー、アイスホワイト、グラファイトグレーの4色が用意され、750S本来の豊富なボディカラーとの調和を図ることができる。また、わずか4台のみに提供される「JC96トリビュート・リバリー」は、MSOによって車体全体に手作業でタイガー・ストライプが描かれる特別な存在である。

インテリアもまた、F1 GTRを彷彿とさせる意匠で統一されている。フルアルカンターラによる「パフォーマンス」仕様は3種類から選択可能で、ゴールド仕上げのペダルやスイッチ類、JC96ロゴ入りのヘッドレストやアームレスト、記念プレートが特別感を演出する。細部にはブラッシュド・ダーク・チタンのパーツが採用され、質感とレーシングスピリットが調和した空間に仕上がっている。さらにオプションとしてMSOによるビスポーク・パーソナライゼーションが用意され、タイガー・ストライプをあしらったインテリア・リバリーや専用キー、ペイント済みのセンターキャップやキャリパーなど、唯一無二の仕様を創り上げることができる。

心臓部には、最高出力750PSを誇る4リッターV8ツインターボが収められ、軽量カーボンモノコック「モノケージII」とプロアクティブ・シャシー・コントロールが組み合わされる。これにより、750Sは同クラス随一の軽さと俊敏性を誇るスーパーカーとして完成されている。ピレリとの協業によるP-ZERO、P-ZERO Corsa、P-ZERO Trofeo Rが用意され、サーキットから日常まで幅広い走行環境に対応する。

ヘンリク・ウィルヘルムスマイヤー最高コマーシャル責任者は次のように語っている。

「750S JC96は、日本のマクラーレン・ファンの皆様へのラブレターです。日本のお客様はサーキット生まれのパフォーマンスを求めますが、オーダーメードのパーソナライゼーションやディテールへのこだわりでも妥協せず、真にその方らしいマクラーレンを作り上げています。750S JC96はこうした需要にぴったり合致しています。さらに、750S JC96 Spiderを選択された場合、ベンチマーク破りのコンバーチブル・スーパーカーによる衝撃を味わえるだけでなく、MSO HDKによるサーキット・パフォーマンスの強化も初めて可能になりました。」

かつてJGTCを席巻した伝説のF1 GTR。その記憶と栄光を現代に蘇らせたのが、この750S JC96である。わずか61台のみが日本の顧客に届けられるこの限定モデルは、マクラーレンの日本に対する深い敬意と揺るぎない情熱の証といえる。