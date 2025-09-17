17日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト－巨人』で解説を務めた野村弘樹氏が、巨人・キャベッジの初回の走塁について言及した。

0－0の初回一死走者なしから四球で出塁したキャベッジは、続く泉口友汰がレフトフライで三塁ベース手前まで走っており、一塁に戻れずダブルプレー。

野村氏はキャベッジの走塁について「アウトカウントではなくて、完全に抜けたと判断で走ったように見えましたね」と話した。

（ニッポン放送ショウアップナイター）