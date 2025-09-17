「伝統とは革新の中から生まれる」――この言葉を胸に、白球を追いかけた情熱を繊細な和菓子の世界に注ぎ込む若き匠がいます。

甲子園のマウンドから、和菓子の世界へ

かつて高校野球の聖地、甲子園で夢を追いかけた一人の球児がいました。その名も木村幸平氏。多くの人が驚くであろう異色の経歴を持つ彼が、今、日本の伝統文化である和菓子を手に、世界の美食の都パリへと挑もうとしています。彼の物語は、まるで甲子園の熱戦のように情熱的で、繊細な和菓子の美しさのように心を奪われます。

異色の経歴が紡ぐ、若き匠の軌跡

高校時代に甲子園出場を果たした木村氏が、なぜ和菓子の道へ進んだのか。その転身の背景には、和菓子への深い愛情と、恩師の「伝統とは革新の中から生まれる」という言葉がありました。専門学校卒業後、京都や鎌倉の名店で厳しい修行を重ねた彼は、その才能を早くも開花させます。

なんと、21歳という当時最年少で、全国和菓子協会認定の「優秀和菓子職」という栄誉ある資格を取得したのです。この資格は、和菓子製造における高度な知識と技術を認められた、まさに「匠の証」。全国でわずか約160名しかいない希少なこの称号を、若くして手に入れた木村氏。甲子園球児と優秀和菓子職、この二つの顔を併せ持つのは彼だけだというから、その稀有な才能には目を見張るばかりです。

専門学生時代から抱いていた「世界に和菓子を広めたい」という熱い思いは、コロナ禍で一時中断を余儀なくされましたが、ついにその夢が動き出します。

パリの美食家を唸らせる！未発表「シグネチャーWAGASHI」の全貌

来る10月、木村氏はフランス・パリの5つ星ホテル「Le Damantin Hotel & Spa Paris」で開催される「Japan-France Cultural Reception」に参加します。カンヌ国際映画祭の公式晩餐会プロデューサーメンバーが主催するこの名誉あるイベントで、彼は一体どんな和菓子を披露するのでしょうか？

今回初お披露目となるのは、日本でも未発売の「シグネチャーWAGASHI」。伝統的な上生菓子（練り切りなど、季節の移ろいや自然の情景を表現する芸術性の高い和菓子）の美しさに、木村氏ならではの新たな創意が加えられた、まさに「革新的な一品」です。

プレスリリースによれば、その特徴は以下の通り。

：従来の和菓子の概念を覆すような、フレッシュで新しい食感や味わい。：見た目の美しさ、香りの豊かさ、そして口にした時の舌触りや味わい。五感を刺激する体験は、まさに芸術作品のようです。：日本の豊かな自然や文化を繊細に表現しつつも、現代的な感性が吹き込まれています。

美食と芸術の都パリで、一流の食の専門家たちを相手に和菓子の真髄を伝えることは、国際的な認知度向上に繋がるだけでなく、「スイーツの新たな地平を開ける可能性がある」と木村氏は語ります。「パリで認められることができれば、和菓子が世界に広がる第一歩になる」。彼の言葉には、和菓子文化への深い愛情と、未来への強い決意が込められています。

和菓子の未来を拓く一歩 – クラウドファンディングで夢を加速する

現在、日本の和菓子業界は職人の高齢化や後継者不足という深刻な課題に直面しています。そんな中で、若き木村氏が国際舞台で活躍しようとする姿は、この伝統文化に新たな風を吹き込み、未来の担い手を増やす大きなきっかけとなることでしょう。彼自身の言葉にも、「和菓子職人は世界でも活躍できる」ということを示し、夢や希望を持つ人たちを「こんなことに挑戦する人がいるのか！」と刺激したいという熱い思いが語られています。

このパリでの挑戦を実現するため、木村氏は現在、クラウドファンディングを実施しています。

クラウドファンディング詳細

: 100万円: 90%を達成（9月末終了までに目標達成見込み）: 渡航費、出展費、リターン品製作費など

パリで披露される「シグネチャー和菓子」（未発売品！）

2026年2月に開催予定の試食会への参加権

このクラウドファンディングは、単なる資金調達ではありません。木村氏の夢を応援し、日本の和菓子文化を世界に広げるという壮大なプロジェクトの一員となるチャンスです。

あなたもこの挑戦を応援しませんか？

甲子園で培った不屈の精神と、和菓子の世界で磨き上げた繊細な感性。木村幸平氏の挑戦は、私たちに「夢を追い続けることの大切さ」と「伝統と革新の融合が生み出す無限の可能性」を示してくれています。

彼の挑戦は、和菓子業界だけでなく、様々な分野で夢を持つ人々にとって大きなインスピレーションとなるはずです。「和菓子職人は世界でも活躍できる」という木村氏のメッセージは、伝統を守りながらも、既成概念にとらわれずに未来を切り開こうとする若者たちへの力強いエールです。

さあ、和菓子が世界に羽ばたくその瞬間に、私たちも立ち会うことができるかもしれません。彼の今後の活躍から目が離せませんね！

