デヴィッド・ギルモアのライブ映画ワールド・プレミア上映、全国でIMAXⓇ上映も

ピンク・フロイドのデヴィッド・ギルモアの最新ライヴ・フィルム『David Gilmour LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS』が9月17日（水）、全世界60か国以上の映画館でワールド・プレミア上映される。

日本は「グランドシネマサンシャイン 池袋」にて、この映画を監督したギャヴィン・エルダー監督を招いてIMAX上映（19時開演）、上映後には監督が登壇し、映画撮影秘話を語るトーク・イベントも実施。9月18日（木）には全国17都市19館の劇場にて、一夜限りのIMAXⓇ上映も行われる（18日のグランドシネマサンシャイン 池袋上映時には伊藤政則氏とギャヴィン・エルダー監督のトーク・ショー有）。この2日間の来場者には特典として劇場版メイン・ビジュアルをあしらった「デヴィッド・ギルモア特製デザイン・チケット」もプレゼントされる。チケットは各劇場にて当日券として購入可能。

また、劇場公開を記念して、デヴィッド・ギルモアの最新インタビューが公開。ギャヴィン・エルダー監督がこの日に合わせて特別編集したもので、「Wish You Were Here」他映画からのハイライト映像も初公開となっている。

映画『David Gilmour LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS,ROME』は、約10年ぶりとなった「Luck and Strange Tour」の幕開けとして、ギルモアがローマの歴史的遺跡チルコ・マッシモ（Circo Massimo 別名：Circus Maximus）に帰還した姿を捉えたもの。長年のコラボレーターである ギャヴィン・エルダーが撮影を担当し、古代遺跡を背景に圧巻のスペクタクルを描き出している。

スペシャル・コンサートを完全収録した最新ライヴ・フィルムは映像も音も最新のテクノロジーで現代における最高峰のクオリティに仕上がっており、PINK FLOYDの専売特許、光の芸術ともいえるライティングも健在。IMAX®独自のプロセスよって本作をリマスタリング。細部まで高精度に調整してIMAX®上映に最適な仕様にカスタマイズ。劇場のダイナミックかつ繊細なサウンドと大スクリーンによる圧倒的な臨場感で、日本初上陸の光と音の大スペクタクル・ショーを至高のIMAXⓇにて観覧することができる。ギャヴィン・エルダー監督がリハーサル風景などを撮影したドキュメンタリー・パートの”ROAD TO ROME”は日本語字幕付で上映される。

＜作品情報＞

デヴィッド・ギルモア（ピンク・フロイド） ライヴ・フィルム『David Gilmour LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS,ROME 』ワールド・プレミアIMAXⓇ上映

2025年9月17日（水）

2025年／英国／DCP／IMAXⓇ／1.90：1／12.0ch／4K／2D／150分

開映｜19:00

劇場｜グランドシネマサンシャイン池袋

https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/gdcs/floor-guide/

舞台挨拶｜ギャヴィン・エルダー（Gavin Elder）監督

*登壇は、本編上映後を予定しております

デヴィッド・ギルモア（ピンク・フロイド） ライヴ・フィルム『David Gilmour LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS,ROME』一夜限定IMAXⓇ上映

2025年9月18日（木）

開映｜19:00

劇場｜グランドシネマサンシャイン 池袋

https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/gdcs/floor-guide/

登壇｜伊藤政則（音楽評論家）

スペシャル・ゲスト｜ギャヴィン・エルダー（Gavin Elder）監督

*登壇は、本編上映前を予定しております

デヴィッド・ギルモア（ピンク・フロイド） ライヴ・フィルム『David Gilmour LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS,ROME』一夜限定IMAXⓇ上映

2025年9月18日（木）

＊広島・鹿児島は2K/5.0chになります

開映｜19:00

チケット料金（9月17日・18日両日共）

当日券 5300円（税込） ※チケットの当日券は各劇場にて販売中。

『David Gilmour LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS 』上映サイト（日本） https://www.110107.com/Gilmour_live_movie

『David Gilmour LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS 』上映サイト（本国） https://www.davidgilmour.film

『ラック・アンド・ストレンジ・コンサーツ』特設サイト https://www.110107.com/Gilmour_LUCK_AND_STRANGE

日本公式：https://www.sonymusic.co.jp/artist/DavidGilmour/