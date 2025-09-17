企画展「耐久レースと日本 ～クルマを鍛えた進化の足跡～」富士モータースポーツミュージアムで開催

企画展「耐久レースと日本 ～クルマを鍛えた進化の足跡～」が、富士モータースポーツミュージアムにて2025年9月18日から2026年3月31日まで開催される。日本の自動車産業が戦後の復興とともに歩んできた耐久レースへの挑戦、その足跡を実車を通して辿る試みである。

【画像】童夢、日産、トヨタ・・・日本のメーカーによる耐久レース挑戦の歴史を実車で振り返る（写真6点）

日本のメーカーやプライベートチームは、1960年代から世界の耐久レースに果敢に挑戦してきた。1968年、マツダはコスモスポーツでニュルブルクリンク「マラソン・デ・ラ・ルート84時間」に初参戦し、開発途上のロータリーエンジンを実戦で鍛え上げた。1970年代には、欧州や北米の舞台に日本勢が次々と姿を現す。ル・マン24時間をはじめとする国際舞台は、日本車にとって真の実力を証明する格好の場であった。

そして1991年、マツダはロータリーエンジン搭載車として史上初のル・マン総合優勝を達成。日産はデイトナ24時間で日本人ドライバーの手により勝利を収め、トヨタはハイブリッド技術を武器にル・マン5連覇を果たした。耐久レースは、単なる勝敗を超えて技術力と信頼性を示す舞台であり続けた。現在、その挑戦は水素やカーボンニュートラル燃料といった次世代技術に広がりを見せている。

本展では、こうした歴史を象徴する5台の車両が展示される。まず1981年の「童夢 RL-81」。プライベートチームによる海外挑戦の象徴としてル・マンに参戦し、一時は8位を走行したマシンだ。続いて1985年の「トヨタ・童夢 85C-L」。小排気量ターボを武器にル・マンを完走し、トヨタの挑戦の原点となった。

日産からは「R85V」が姿を見せる。3リッターV6ツインターボを搭載し、WEC in JAPANで日本勢初の総合優勝を果たした後、1986年のル・マンで完走を果たした車両である。そして2007年、ハイブリッドシステムを搭載した「スープラ HV-R」が登場。十勝24時間を制し、レーシングカーの電動化に道を拓いた。

最後に展示されるのは「トヨタ TS050 HYBRID」。2018年のル・マンで日本車として初めて総合優勝を達成し、2019年には連覇を飾った。内燃機関と電動技術を極限まで融合させた革新の象徴である。

展示は富士モータースポーツミュージアム1階および2階ル・マンコーナー周辺で行われる。開館時間は曜日により異なり、入館料は大人1,800円から。インターネット予約や各種割引も設定され、気軽に足を運べる環境が整えられている。

なお、会期中は「世界最高峰レースへの挑戦」コーナーやトヨタTF109の展示は休止となる。だがそれを補って余りある内容が今回の企画展にはある。挑戦と進化、そして未来への展望を一望できる稀有な場である。

耐久レースは過酷な戦いであると同時に、人と車を育む舞台であった。その歴史を紡いできた日本車たちが、再び静かに観客を迎える。進化の足跡を確かめるとき、未来への挑戦がそこに映し出されるだろう。

耐久レースと日本 〜クルマを鍛えた進化の足跡〜

●展示場所：富士モータースポーツミュージアム内 1Fおよび2Fル・マンコーナー周辺

●展示期間：2025年9月18日(木) ～ 2026年3月31日(火)

●開館時間：

曜日により開館・閉館時間が異なります。

月曜日～木曜日 10:00~17:00、金曜日 10:00~19:00、土曜日・祝前日 9:00～19:00、日曜日・祝日 9:00~17:00

●入館料金：富士モータースポーツミュージアムの通常入館料金でご覧になれます。

平日 大人(18歳以上) 1,800円、 中高生900円、小学生700円

土日祝 大人(18歳以上) 2,000円、中高生1,000円、小学生800円

インターネット予約割引(大人-200円）、各種カード割引(大人-200円）、団体割引あり

●企画展示車両：5台

●その他

期間中、「世界最高峰レースへの挑戦」コーナーやトヨタTF109はご覧いただけません

●公式サイト：https://fuji-motorsports-museum.jp/