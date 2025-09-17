大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、2位サンディエゴ・パドレスと激しい首位争いを展開している。デーブ・ロバーツ監督の手腕が問われるところだが、野手の運用については疑問視されている面もあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

疑問が持たれているのは、長らく打撃不振が続いているマイケル・コンフォート外野手の扱い。ファンやメディアの間では、トミー・エドマン外野手ら故障者が戻り次第起用を控えるべきだという声が多数だったが、ロバーツ監督は今後も右投手相手には起用する意向を明言している。

同メディアは「コンフォートは左右対照的な打者で、今季は右投手相手に打率.180、OPS.591、左投手相手には打率.254、OPS.770という成績だ。納得できる説明をしてほしい。一体なぜ、明らかに不向きな状況で彼を打席に立たせようとするのか？ドジャースが『彼に成長の機会を与え、見返してやれ』と考えているのは、むしろさらなる失敗を仕組んでいるようにしか思えない」と指摘。

続けて、「ロバーツ監督とロサンゼルスのフロントがコンフォートの実験を最後までやり遂げることに固執する理由はファンにとっては謎のままだが、右投手相手に彼を先発させるのは統計的に正しくないだけでなく、ファンからさらに（当然の）激しい非難を浴びることにもなる」と記している。

