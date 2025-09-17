17日（水）、ハードオフスタジアム新潟でのイースタン・リーグ、対オイシックス戦。ヤクルトの先発投手は西濱勇星、対するオイシックスの先発投手は髙田琢登。

ヤクルトは2回表、先制に成功。武岡龍世、西村瑠伊斗の連打などで二死一・三塁とし、髙野颯太の適時二塁打で1点を挙げた。

1点リードの2回裏、西濱は四球と安打などで一死満塁のピンチを招き、片山悠・漆原幻汰・坂口大輔の3連続適時打で5点を奪われる。ヤクルトは逆転を許してしまう。

西濱は2回46球、4安打、1四球、1死球、5失点で降板。3回裏からはマウンドに2番手の丸山翔大が上がる。知念大成、大川陽大、髙山俊を三者凡退に打ち取った。

5回裏、3番手の竹山日向が登板。一死一・三塁から知念大成・大川陽大の連続適時打で3点を奪われる。1対8となる。

7点を追う8回表、ヤクルトは得点圏にランナーを進める。安打で出塁した丸山和郁を二塁に置き、打席の澤井廉に期待が高まる。しかし澤井は三振に倒れ2アウトに。続く松本直樹はファウルフライに倒れ3アウト。この回得点を奪うことができなかった。

9回表を迎えて7点ビハインドの苦しい展開だがヤクルト打線が粘りを見せる。安打で出塁した代打の根岸辰昇を二塁に置き、打席の髙野颯太に期待が高まる。しかし髙野は内野フライに倒れ2アウトに。続く松本龍之介の四球で二死一・二塁とし、橋本星哉が打席に。しかし橋本は外野フライに倒れゲームセット。最終回にチャンスは作ったものの点を返すことはできず、1対8のまま試合を終えた。

ヤクルトはオイシックスに1対8で敗戦。

