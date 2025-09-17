アーセナルが難しいゲームを制し、チャンピオンズリーグ（CL）で白星発進を飾った。

CLリーグフェーズ第1節が現地時間16日に行われ、アーセナルはアスレティック・ビルバオと対戦。敵地『サン・マメス』に乗り込んだアーセナルは、エルネスト・バルベルデ監督が構築したゲームプランを前に苦戦を強いられるも、途中出場したブラジル代表FWガブリエウ・マルティネッリとベルギー代表FWレアンドロ・トロサールが大仕事をやってのける。

スコアレスで迎えた72分、アスレティック・ビルバオの攻撃を跳ね返すと、トロサールがワンタッチで敵陣に広がる広大なスペースへ蹴り込みカウンターを発動。走り込んだマルティネッリが抜群のタッチで相手DFの前へ潜り込み、GKとの1対1を制してネットを揺らす。さらに87分には左サイドを突破したマルティネッリの折り返しからトロサールが貴重な追加点をマーク。マルティネッリとトロサールの活躍により、アーセナルは2－0の勝利を収めた。

今夏の移籍市場での大型補強により、マルティネッリとトロサールの出場機会は減少。この日の前線にはイングランド代表FWノニ・マドゥエケ、同MFエベレチ・エゼ、スウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュと新戦力が並んだ。それでも、途中出場から1ゴール1アシストと結果を残し、自身の価値を証明するとともにチームの勝利に大きく貢献した。欧州サッカー連盟（UEFA）のプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出されたマルティネッリは、試合後に次のようにコメントしている。

「非常に堅実なチームとの対戦だった。サッカーは細部に左右されることが多く、最終的には勝敗を分けることになる。ゴールとアシストという結果には本当に満足しているよ。本当に難しい状況だったが、チームは本当に良くやったと思う。後半はスペースが広がっていたので、出場した時にはただ背後へ抜け出すことを心がけていた。先制点の場面はレオ（トロサール）から素晴らしいパスが来たし、この賞をもらえて本当に嬉しいよ」

現地時間13日のプレミアリーグ第4節ノッティンガム・フォレスト戦ではマドゥエケやエゼ、ギェケレシュら新戦力が輝きを放ち、この日は“古株”が決定的な仕事をしたアーセナル。前線のスタメン争いは今後さらに激化していくだろう。

