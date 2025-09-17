大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は16日（日本時間17日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。8回の第4打席で今季50号本塁打を放ち、MLB初となる50本塁打50奪三振を達成した。



8回裏、4－6と2点を追いかけるドジャースの攻撃は大谷から。フィリーズはこの回から通算877試合登板のデービッド・ロバートソンをマウンドに送った。







2球目、インハイに鋭く食い込むカットボールに対して大谷が完璧な反応を見せる。



流麗なスイング軌道から弾き返された打球が、右翼スタンドに大きな放物線を描く。これがMLB史上6人目となる2年連続の50号となる本塁打となった。



さらに大谷は投げても5回を無安打無失点、5奪三振と活躍。今季54奪三振となり、MLB史上初となる50本塁打・50奪三振の達成者となった。



大谷にとって記録づくめの“二刀流デー”なった試合だが、終盤にドジャースはフィリーズの猛攻を浴び、最終スコア6－9で敗れた。











【動画】MLBに歴史を刻む一打、大谷翔平の50号特大アーチがこちら！

ABEMA MLBの公式Xより











