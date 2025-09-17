“二刀流デー”に偉大な記録を樹立！ドジャース・大谷翔平、MLB史上6人目の2…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は16日（日本時間17日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。8回の第4打席で今季50号本塁打を放った。



8回裏、4－6と2点を追いかけるドジャースの攻撃は大谷から。フィリーズはこの回から通算877試合登板のデービッド・ロバートソンをマウンドに送る。







その2球目だった。インハイに鋭く食い込むカットボールに対し、大谷が完璧な反応を見せる。



大谷らしい流麗なスイング軌道から弾き返された打球は、右翼方向に大きな放物線を描き、スタンドをはるかに超えて消えていった。



これが2年連続となる今季50号の本塁打。MLB史上6人目となる大記録を“二刀流デー”に達成した。



大谷は投げても5回を無安打無失点と活躍。打っては本塁打を含む5打数2安打と投打でチームを牽引した。



しかし、試合は終盤にフィリーズに勝ち越しを許し、6－9でドジャースは敗れた。











【動画】果てしなき打球で大記録、大谷翔平の2年連続となる50号がこちら！

MLBの公式Xより











Shohei Ohtani crushes his 50th HR after throwing 5 no-hit innings earlier!

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】