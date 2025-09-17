大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は16日（日本時間17日）、本拠地フィラデルフィア・フィリーズ戦に「1番・投手」で二刀流出場。5回を無安打に抑えた後、8回には今季第50号ソロ本塁打を放った。米メディア『ドジャース・ネイション』のノア・カムラス記者が綴っている。

大谷はこの日、5回（68球）を投じ、被安打0、奪三振5、与四球1の好投を見せた。2回にはアレックス・コール外野手とキケ・ヘルナンデス外野手から本塁打も飛び出し、勝ち投手の権利を得てマウンドを降りた。







しかし、大谷が交代した直後の6回、ジャスティン・ロブレスキ投手がフィリーズ打線につかまり、逆転される。追い上げを狙う中、大谷は8回にデービット・ロバートソン投手から今季第50号となるソロ本塁打を右翼スタンドに放った。



大谷の本塁打についてカムラス氏は「大谷は今夜、フィリーズ戦で5回を無安打に抑えた。その後、今季50号となる本塁打を放った。唯一無二の存在だ」と綴っている。











【動画】大谷翔平、二刀流出場で放った今季第50号ホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













Shohei Ohtani crushes his 50th HR after throwing 5 no-hit innings earlier!

