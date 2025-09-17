大谷翔平 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は16日（日本時間17日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。5回の投球時には、味方の守備に両手を上げて称える場面があった。
“二刀流デー”の大谷。4－0とドジャースリードの展開で迎えた5回のマウンドに、勝ち投手の権利を懸けて臨んだ。
大谷は1死を取り、6番のマックス・ケプラーと相対した。ケプラーは2球目の159キロストレートをスイングし、左翼方向に高い飛球を打ち上げた。
これをドジャースの左翼手アレックス・コールがフェンスを恐れず落下地点まで追走。見事に飛球をキャッチした。
大谷は好プレーに対して両手を上げ、仁王立ちをするかのように喜びを全身で表現し、コールを称えた。
しかし、チームは6回に一挙6失点。8回には大谷の今季50号ホームランなどで同点に追いつくも、6-9で敗れた。
この日の大谷は5回を投げ、無安打無失点と好投。打っては、本塁打を含む5打数2安打1打点の成績を残した。
