福岡県北部に位置し、福岡市と北九州市のほぼ真ん中にある鞍手町(くらてまち)は、インターチェンジやJR鞍手駅があり交通アクセスも抜群で、都会に近い利便性と緑豊かな田舎らしさを併せ持つまち。

県内でも有数のぶどうの産地で、特産品は豊潤でまろやかな甘みとみずみずしさが特徴の巨峰。また、サブカルチャー事業に取り組み、交流人口の拡大や子育て支援による移住・定住事業にも力を入れているそうです。

今回紹介するのは、鞍手町で毎年開催されている「くらて元気まつり」。今年は町制70周年を記念した特別なお祭りとなっているのだとか!

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になったイベントと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、鞍手町のイベント「町制70周年記念2025くらて元気まつり」の詳細、返礼品などについて調べてみました!

新庁舎になって初! 「町制70周年記念2025くらて元気まつり」について

町制70周年記念2025くらて元気まつり

・開催日時：2025年10月26日(日)9：30～16：30

・開催場所：鞍手町文化体育館総合施設、鞍手町役場、くらて病院

(体育館)福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧2226番地

(役場)福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧2080番地２

(くらて病院)福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧2226-2

・アクセス：(役場)JR鞍手駅から徒歩14分、西鉄バスくらて病院駅から徒歩3分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

鞍手町全体で作り上げるまちの一大イベント「くらて元気まつり」。まちの魅力を堪能できる本イベントは、毎年多くの人で賑わいを見せるそうです。

体育館ステージやたくさんの店舗出店、イベント企画など多彩な催しが魅力的。今年は鞍手町役場新庁舎での初の開催となり、さらに町制70周年記念ということで特別な内容となっています。

地元特産品や豪華賞品が当たる、おたのしみ抽選会もあるのだとか!

自治体からのメッセージ

「くらて元気まつり」は鞍手町全体で作り上げる、年に一度の一大イベントです。くらて元気まつりを通して、まちの魅力を多くの方に知っていただけると嬉しいです。ぜひ、ご来場ください!

鞍手町のふるさと納税返礼品について

小分けになっているので、使いやすく保存もしやすい国産牛の牛すじ肉、鞍手町産山田錦を100%使用した日本酒を紹介します。どちらも鞍手町の中で人気の返礼品とのこと。

国産牛 牛すじ肉(ボイル済み)

・提供事業者：株式会社エム・ケイ食品

・内容量：1.2kg(300g×4袋)

・寄附金額：9,500円

国産牛を100% 使用した牛すじ肉です。ボイル済みなので、面倒な下処理は不要! じっくりと煮込んでいるので、程よく噛み応えのある肉と、脂の旨みをしっかり楽しめます。また、料理で短時間煮るだけでホロホロ、トロトロにやわらかくなるのも特徴です。

特吟 山田錦 純米大吟醸 東洋美人

・提供事業者：福岡吟醸倶楽部株式会社

・内容量：720ml×1本

・寄附金額：1万1,800円

米の旨みを引き出した雑味のない華やかな味わいが魅力的な「特吟 山田錦 純米大吟醸 東洋美人」。ほんのりフルーティーな甘みがあるので、日本酒が初めてでも飲みやすく、日本食はもちろん、魚料理や肉料理などどんなメニューにも合うお酒です。

今回は福岡県鞍手町のイベント「町制70周年記念2025くらて元気まつり」と、人気の返礼品を紹介しました。毎年大盛況! 鞍手町の一大イベントです。体育館でのステージイベントや、鞍手町役場新庁舎でのさまざまな催しを楽しめるだけでなく、町制70周年ということで特別な内容になるのだとか。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者