元プロ野球選手で野球解説者の元木大介氏が、YouTubeチャンネル『元木大介チャンネル』で19日に公開された動画に出演。中日・中田翔の引退について語った。

中田翔の引退発表に思ったこと

中田の引退についての心境を聞かれ、元木氏は「残念だね」とポツリ。「いずれ、(ユニフォームを)脱ぐ時期が来るんだけど、一緒にやってた仲間たちが引退っていうのは、本当に残念」とこぼした。

また、スタッフから「この年齢くらいになってくると、自分が思ってるよりもなぜかうまくできないというようなことを感じるものなんですか?」と質問されると、元木氏は「感じるね。俺は33歳だったから、まだアレだったけど、翔とかそれ以上(の年齢)になってくると、自分のイメージ通りのスイング、打球が飛ばないっていうように感じてくるんじゃない?」と推察した。

続けて、元木氏は「翔からもLINEが来て」「腰がやっぱりいうことを聞かないと(言っていた)」と明かしつつ、「でも、翔らしいんじゃない? スパッと(やめて)『えっ!?』と思わせる。『もうダメなんだろうな』じゃなくて、『えっ、まだいけるんじゃないの?』って思わせる中で、自分で引退を発表するっていうのは、やめ時もかっこいいなっていうのはあるね」と、しみじみと語っていた。