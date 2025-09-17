大谷翔平 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は16日（日本時間17日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われているフィラデルフィア・フィリーズ戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。試合中には、1番打者として初回の打席に向かうまでの準備シーンが映し出された。
前日にナ・リーグ東地区2連覇を果たした強力フィリーズ打線に対し、大谷は初回を無失点で切り抜ける投球を披露した。
その後には、すぐに1番打者としての重要な仕事が待っている。
映像には、給水した後に防具・手袋をつけ、打者へと"モードチェンジ"するシーンが映し出された。相手投手の球筋を見る時間も中々ない。
ヘルメットを被り、完全に打者としての思考をセットした大谷が左打席に向かって歩く。この日の相手はエース左腕のクリストフェル・サンチェスだ。
結果は二塁への内野安打で、見事に1番打者として出塁を果たした。
大谷はここまでは3打数1安打で本塁打はなし。試合は4－6でドジャースがリードを許している。
